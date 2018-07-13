Ещё
В России предостерегли Украину от игр с огнем в Черном море
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России предостерегли Украину от игр с огнем в Черном море 

Украина.ру 6 часов назад
Фото: Украина.ру
МИД РФ расценил действия Украины как попытку эскалации напряженности на Черном море.
«Рассматриваем проведение учений как попытку в очередной раз спровоцировать напряженность, причем не только на юго-востоке Украины, но и на Черном море в целом. Ответственность за возможные негативные последствия несут те страны, которые вовлекают Украину в опасные «игры с огнем», и постоянно обвиняют Россию в том, что она угрожает региональной стабильности», — говорится в заявлении.
Как отмечается, попытки в этих условиях «поиграть мускулами» вряд ли будут способствовать стабилизации обстановки в этом регионе.
«Это должны понимать и те партнеры Украины, которые, похоже, намеренно подыгрывают киевской «партии войны», мечтающей о разного рода «блицкригах», — заключили в МИД.
Украина.ру: последние новости
Верховная Рада разрешила Укроборонпрому обокрасть Россию Украина в ожидании конца света. И воды Верховная Рада обещала снизить акцизы на ввоз автомобилей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Взорван стартовый комплекс мыса Канаверал83
Крымский мост разоряет Украину311
Россиянин избил дипломата в самолете129
Названа причина жесткого отказа Хабенского Бледанс64
В Москве обнаружили насаженный на забор труп человека14
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
01:00
Крымский мост разоряет Украину
Экономика Рынки
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:30
Взорван стартовый комплекс мыса Канаверал
Наука и техника
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
02:02
Терезу Мей сравнили со служанкой
В мире
01:00
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии
Шоу-бизнес Другое
02:26
Опубликовано видео освобождения «хлебного короля»
Происшествия
03:24
Президент Туркмении стал рэпером
В мире Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение