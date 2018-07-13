В России предостерегли Украину от игр с огнем в Черном море

«Рассматриваем проведение учений как попытку в очередной раз спровоцировать напряженность, причем не только на юго-востоке Украины, но и на Черном море в целом. Ответственность за возможные негативные последствия несут те страны, которые вовлекают Украину в опасные «игры с огнем», и постоянно обвиняют Россию в том, что она угрожает региональной стабильности», — говорится в заявлении.

Как отмечается, попытки в этих условиях «поиграть мускулами» вряд ли будут способствовать стабилизации обстановки в этом регионе.

«Это должны понимать и те партнеры Украины, которые, похоже, намеренно подыгрывают киевской «партии войны», мечтающей о разного рода «блицкригах», — заключили в МИД.