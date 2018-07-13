На Украине шахтеры ночевали у здания Минэнерго, требуя выплаты долгов

Михаил Волынец. КИЕВ, 13 июл — РИА Новости . Шахтеры продолжают акцию протеста у Минэнерго в центре Киева, они ночевали у здания, требуя выплаты долгов по зарплатам и отставки профильного министра Игоря Насалика, сообщил в пятницу глава Независимого профсоюза горняков Украины

"Шахтеры с поддержкой активистов продолжают акцию протеста уже девятый день. Сейчас мы находимся под стенами Минэнергоугля", — написал Волынец в Facebook.

По его данным, шахтеры провели ночь у здания Минэнерго, хотя полиция забрала у них палатки.

Волынец добавил, что вместе с депутатом Сергеем Шаховым , шахтерами и предстателями СМИ пытается попасть к министру энергетики и угольной промышленности Насалику, однако их не пускают охрана и полиция.