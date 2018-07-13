Итоги политсезона на Украине: кругом враги, а граждане — в разрухе

Без преувеличения можно сказать, что это самый провальный политсезон за весь период деятельности нынешней украинской власти, показавший ее абсолютную неэффективность. Украинская элита за это время рассорилась с прежними союзниками и «адвокатами» в Европе, продемонстрировала западным кураторам полное нежелание по-настоящему бороться с коррупцией и, наконец, показала гражданам страны полное равнодушие к их судьбам — к судьбам тех, кто не ездит на крутых джипах в парламент, а строят дома, добывают уголь, выращивают подсолнечник и виноград, пекут хлеб…

Как со всеми поссорится, чтобы досадить одному

Одним из сомнительных достижений уходящего политического сезона стал принятый Верховной Радой и подписанный президентом закон «Об образовании», вводящий тотальную украинизацию школ. Конечно, он был направлен, прежде всего, против русских и русскоязычных граждан Украины как потенциальных «агентов Кремля».

Но получилось так, что этот закон рассорил Украину с европейскими соседями. В Европе справедливо сочли, что закон нарушает права нацменьшинств, ведь на Украине живет около 150 тысяч этнических венгров, около 180 тысяч болгар, до 400 тысяч румын… И 17 миллионов русских. По сути, закон об образовании обидел всех — не только русских, но и других соседей Украины по периметру ее границы.

Болгарии, Венгрии, Греции и Главы МИД Румынии подписали совместное письмо к украинскому коллеге Павлу Климкину , в котором выразили озабоченность новым законом. Венецианская комиссия рекомендовала внести изменения в «языковую» статью.

Попытки европейских партнеров Украины решить вопрос миром успехом не увенчались. Результат для Киева — плачевный. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в ответ на подписание президентом Петром Порошенко закона пригрозил блокировать все дальнейшие решения ЕС , направленные на сближение с Украиной. В сообщении венгерского МИД подчеркивается, что Украина «может забыть об интеграции в Европу».

Киев лавирует, дает понять, подмигивая соседям: «это не против вас, это против русских». Но не слишком успешно. Сейчас Венгрия пошла на уступки, но все будущие саммиты Украина-НАТО могут быть заблокированы Будапештом , считает украинский эксперт по экономическим и политическим вопросам Андрей Вигиринский.

О необходимости соблюдать права нацменьшинств и о невыполненных рекомендациях Венецианской комиссии напомнили Киеву и во время проходившего 9 июля в Брюсселе двадцатого саммита Украина-ЕС.

Закон об образовании вступил в силу на Украине 28 сентября 2017 года, он будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года. А ведь, кроме проблем с реформой образования, есть и другие «долгоиграющие» поводы испортить отношения с Европой (так, героизация Бандеры и УПА превратила Польшу из «адвоката Украины» в ее последовательного критика…).

Если и будут в решении «языковой» проблемы какие-то сдвиги, то, скорее всего, не при нынешней украинской власти. Ранее спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил со всей определенностью: в вопросах языка — никаких компромиссов, так как «сотни лет Украина подвергалась русификации»…

Итог принятия скандального закона — провал во внешней политике Украины. Старых друзей потеряли, а новых не нашли.

Антикоррупционный суд и элиты

Другая законодательная новация минувшего политического сезона — создание Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАСКУ). Кураторы нынешнего киевского режима решительно настаивают на том, что без создания такого органа эффективная борьба с украинской коррупцией невозможна.

Киев сначала сопротивлялся. Пётр Порошенко намекал, что подобные суды — это история стран третьего мира и Африки, потому с этим «можно подождать», и спрашивал: а есть ли в Америке Антикоррупционный суд? На партнеров это никакого впечатления не произвело: где вы и где Америка, где «все суды — антикоррупционные»…

Точку для давления нашли безошибочно: создание аниткоррупционного суда — главное условие для получения очередного транша от МВФ . В Киеве намек поняли, Порошенко внес в парламент соответствующий проект (который западные партнеры тут же раскритиковали).

После длительных проволочек Рада закон приняла, но тут же выяснилось — не совсем в том виде, в каком требовал Запад. Была внесена поправка, согласно которой суд не может рассматривать апелляции на решения, принятые в судах общей юрисдикции — и это создает «лазейку» для избранных коррупционеров (если их поймают за руку) в окружении президента.

На это указали в совместном заявлении саммита Украина-ЕС: принятие закона приветствовали, но согласились в том, что закон надо изменить…

Киев внушению внял: в четверг, 12 июля, накануне ухода на каникулы Рада отменила скандальные поправки.

В ЕС также приветствовали намерение Порошенко наладить функционирование антикоррупционного суда до конца 2018 года.

Но это вряд ли. По мнению ряда экспертов, этот орган реально заработает не ранее весны 2019 года (уже после президентских выборов). И многие потенциальные фигуранты к тому моменту могут оказаться «за морями».

Тут кстати можно вспомнить и о том, что уже созданные на Украине многочисленные антикоррупционные органы показали свою неэффективность.

При этом многие эксперты на Украине предполагают, что Запад продавливает создание ВАСКУ вовсе не для настоящей борьбы с коррупцией, а для того, чтобы поставить украинскую элиту под более плотный контроль.

И это практически удалось. По мнению лидера общественной организации «Украинский выбор — выбор народа» Виктора Медведчука , предоставление международным экспертам права решающего голоса при назначении судей антикорупционного суда свидетельствует о том, что внешнее управление на Украине закреплено на законодательном уровне.

Сопротивление Порошенко и части украинских элит реальному созданию антикоррупционного суда вполне можно понять: ведь это «трибунал» именно для них. Порошенко уже говорил о недопустимости превращения такого суда в «политическую инквизицию» (признав, что «об этом мечтают многие»).

Медреформа: «приказано выжить»

Еще одна инициатива — медицинская реформа, призванная как будто бы улучшить систему охраны здоровья и качество жизни украинцев.

Но это — как будто. На деле реформа, продвигаемая исполняющей обязанности главы Минздрава гражданкой США Ульяной Супрун, приведет к тому, что украинцы фактически утратят одно из последних завоеваний «преступной» советской эпохи — бесплатную медицину. Теперь у больницы бесплатно можно будет только постоять, горько иронизируют в соцсетях. Словом — «приказано выжить»…

В рамках реформы закрывают медучреждения в малых населенных пунктах, количество медработников тоже сильно сократится.

Что до текущего положения дел, то вот один факт: в Мелитополе укушенную змеей женщину доставили в больницу, но там не оказалось сыворотки (об этом случае писали украинские СМИ). В стране эпидемия туберкулеза, вспышки дифтерии, не хватает вакцин… При этом — политика! — препараты российского производства больше не закупают.

«Властью планово и ежедневно ведется уничтожение украинцев не только на Донбассе. На условно мирной территории, каждый день, по вине властной погани, умирают сотни людей. Украина занимает второе место по уровню смертности в мире, и каждый час нас становится меньше на 80 человек", — констатировала экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш

А главный медреформатор Ульяна Супрун то ли всерьез, то ли издеваясь, выдает рассуждения о бесполезности флюорографии, о том, нужны ли в медучреждениях бахилы или делает открытие: соприкосновение тела с холодной поверхностью, оказывается, не вызывает цистит.

«Очевидно, если бы Супрун имела медицинское образование, она бы не несла такую чушь», — отметил в связи с этим ответственный секретарь Национальной медицинской палаты Сергей Кравченко , чьи слова приводит издание Голос UA. Впрочем, он предположил, что эту «чушь» рекомендовали Супрун американские политтехнологи…

Словом, преподносимая как благо медреформа делает медицину недоступной для большинства населения. Последствия будут серьезные.

В принципе, парламент, конечно, принимает десятки законов и постановлений. И судить по трем о его работе сложно. Но в том-то и дело, что закон об образовании, законы о создании и функционировании Антикоррупционного суда и медицинская реформа — это все результаты уходящего политического сезона. И это те новации, которые власть преподносила как свои достижения. Однако на поверку они оказались провалами.