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Суд продлил арест Савченко
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СМИ: суд в Киеве продлил арест Савченко 

ТАСС 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Шевченковский районный суд Киева принял решение продлить арест депутату украинского парламента Надежде Савченко. Как сообщает информационное агентство УНН, это решение было оглашено в пятницу поздно вечером, однако речь судьи не было слышно из-за выкриков "Позор" со стороны более десятка сторонников Савченко.
Судебное заседание по вопросу продления меры пресечения длилось несколько дней. Перед вынесением решения в пятницу Савченко заявила, что отказывается от всех своих адвокатов, поскольку суд не дает им возможность полноценно представлять интересы подозреваемой в процессе. Сторонники депутата вызвали наряд полиции в суд, чтобы правоохранительные органы зафиксировали нарушение, по их мнению, закона со стороны судьи. Сама Савченко передала полиции соответствующее заявление.
Кроме того, Савченко заявила в зале суда, что объявляет бессрочную голодовку, поскольку, по ее мнению, суд нарушил ее права на защиту.
Депутат Рады подозревается в подготовке террористического акта, сговоре с целью насильственного свержения конституционного строя, подготовке к посягательству на жизнь государственных деятелей. Генеральный прокурор Юрий Луценко ранее заявлял, что Савченко и глава "Офицерского корпуса" Владимир Рубан, которого также арестовали, планировали "широкомасштабные террористические атаки" в центре Киева. Сама Савченко отвергает все обвинения в свой адрес.
В марте суд решил взять Савченко под стражу без возможности внесения залога до 20 мая, позднее срок ареста продлевался до 13 июля.
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Комментарии1  Ещё 12 источников 
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