Савченко объявила голодовку из-за продления ареста

Надежда Савченко , арестованная по подозрению в подготовке терактов на Украине , объявила голодовку в связи с тем, что Шевченковский районный суд Киева продлил ее срок содержания под стражей до сентября.

Информационное агентство УНН сообщило, что суд продлил содержание Савченко под стражей без возможности внесения залога. По данным интернет-издания "Украинская правда", Савченко продлили арест до 10 сентября.

"В знак протеста против произвола судей и прокуроров Надежда Савченко объявила бессрочную голодовку", — написала Савченко в Facebook.

По данным информационного агентства, решения судьи на заседании заглушили звуки криков "позор" со стороны более десятка сторонников Савченко в зале суда. Они утверждали, что суд нельзя считать правомочным, так как судья "ушел в совещательную комнату, не заслушав доводы защиты и заявление об отводе адвокатов". Также отмечается, что сторонники нардепа вызвали в зал суда полицию.

На Украине Савченко находится под арестом. По версии генпрокуратуры Украины, она планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет лишения свободы до пожизненного срока. Ранее Служба безопасности Украины заявила, что допрос Савченко на полиграфе подтвердил ее участие в подготовке госпереворота, перевозке оружия, убийства представителей власти. Адвокат Савченко, комментируя результаты экспертизы, заявил, что следствие не дало заключения о том, что ей необходимо прекратить голодовку. Также ему как защитнику не предоставили результаты экспертизы. По его словам, не было предоставлено доказательств, что Савченко владеет методикой, которая позволяет "обойти" полиграф.