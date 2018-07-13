ВСУшники «пугают» ополченцев Донбасса флагами Италии и США

Волонтеры ВСУ считают, что флагами они якобы уничтожают боевой дух ополченцев, которые думают, что Киеву прибыло подкрепление.

Украинские силовики на линии соприкосновения вывесили флаги Италии Соединенных Штатов , чтобы «пощекотать нервы» бойцам батальона «Пятняшка» в районе Авдеевки.

Таким образом военные 92-й бригады пытались создать впечатление, что они якобы усилились спецподразделениями из этих стран. Своеобразную инициативу в военнослужащие ВСУ считают забавной, а активисты движения «Вернись живым» в своем Facebook отмечают, что на флаги живо реагируют журналисты и пишут «фейковые новости».

При этом сложно сказать, как бы отнеслись к этой ситуации в Риме и Вашингтоне, если бы узнали, для чего используют символы их стран на Украине

Вероятно, силовики не думают, что подобная дезинформация и запугивание подходит под определение «гибридной войны» и направлена даже не на ополченцев, а на мирное население Донбасса, которое и так живет в постоянном напряжении из-за непрекращающихся обстрелов со стороны силовиков.