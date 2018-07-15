Украинские силовики наращивают силы в Донбассе, заявило командование ДНР 

ДОНЕЦК, 15 июл — РИА Новости. Украинские силовики наращивают силы у линии соприкосновения в Донбассе, используя «хлебное» перемирие, заявил в воскресенье журналистам начальник пресс-службы оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.
Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске согласовала полное прекращение огня в Донбассе с 1 июля.
"Противник, используя режим перемирия, продолжает проводить мероприятия по доукомплектованию соединений и частей, находящихся в зоне проведения операции", — сказал Безсонов.
По его словам, украинским командованием принято решение о вводе в Донбасс подразделений из недавно сформированной четвертой отдельной танковой бригады.
"Таким образом, противник продолжает проводить мероприятия по наращиванию сил и средств вдоль линии соприкосновения, с целью обострения обстановки и не намерен прекращать агрессивную политику в отношении народных республик", — добавил Безсонов.
Он также заявил об активизации противодействия силовикам нацбатальонов, которые украинское командование пытается разоружить и вывести из Донбасса.
"Вчера нами зафиксирован факт подрыва автомобиля «Урал» 23 батальона 56 отдельной мотопехотной бригады на управляемом фугасе, заложенном на пути его следования диверсантами из ДУК «Правый Сектор»*", — сказал Безсонов, ссылаясь на данные разведки.
Он добавил, что в результате подрыва автомобиля трое силовиков погибли, шестеро пострадали.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.
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