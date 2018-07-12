ОБСЕ зафиксировала значительное улучшение ситуации в Донбассе

Украине Александр Хуг. Киев, 12 июля / Синьхуа / — На прошлой неделе благодаря объявленному перемирию ситуация в Донбассе заметно улучшилась. Об этом сегодня на прошедшем в Киеве брифинге сообщил первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии /СММ/ ОБСЕ

По его словам, количество случаев нарушения режима прекращения огня сократилось на 85 проц по сравнению с позапрошлой неделей, а число фактов применения запрещенного вооружения уменьшилось на 94 проц.

А. Хуг также отметил, что, согласно предварительным данным, в течение прошлой недели в Донбассе впервые за долгое время не было зафиксировано ни одной жертвы среди мирного населения. —0—