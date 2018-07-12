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ОБСЕ зафиксировала значительное улучшение ситуации в Донбассе
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ОБСЕ зафиксировала значительное улучшение ситуации в Донбассе 

ИА Синьхуа 4 часа назад
Киев, 12 июля /Синьхуа/ — На прошлой неделе благодаря объявленному перемирию ситуация в Донбассе заметно улучшилась. Об этом сегодня на прошедшем в Киеве брифинге сообщил первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии /СММ/ ОБСЕ в Украине Александр Хуг.
По его словам, количество случаев нарушения режима прекращения огня сократилось на 85 проц по сравнению с позапрошлой неделей, а число фактов применения запрещенного вооружения уменьшилось на 94 проц.
А. Хуг также отметил, что, согласно предварительным данным, в течение прошлой недели в Донбассе впервые за долгое время не было зафиксировано ни одной жертвы среди мирного населения. —0—
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