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Чем обернётся решение Киева не отдавать долги «Укроборонпрома» российским предприятиям
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Чем обернётся решение Киева не отдавать долги «Укроборонпрома» российским предприятиям 

RT на русском 12 июля 2018
Верховная рада разрешила «Укроборонпрому» не отдавать России долг в размере $146 млн В парламенте пояснили, что это вызвано «агрессией Москвы» против украинского государства. Впрочем, некоторые депутаты Рады в беседе с RT подчеркнули, что после подобных решений парламента другие страны просто не захотят сотрудничать с Киевом, так как не будут видеть в нём надёжного партнёра. Тем временем Россия уже готова защищать свои интересы в международных судах. Эксперты полагают, что для Москвы теперь получить деньги с украинской стороны будет вопросом принципа.
Верховная рада разрешила предприятиям, входящим в холдинг «Укроборонпром», не выплачивать долги российским компаниям, производящим продукцию военного назначения. Речь идёт о контрактах, которые были заключены с РФ до сентября 2014 года, по большей части из них «Укроборонпром» получил 80% предоплаты от российской стороны. Об этом сообщает украинское интернет-издание Depo.ua.
«Предполагается на особый период, на период осуществления агрессии России против Украины запретить стране-агрессору взимать с предприятий «Укроборонпрома» залоги по долговым обязательствам», — заявил журналистам секретарь комитета украинского парламента по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник.
Его предложение поддержали 244 депутата из 450.
В пояснительной записке к документу сказано, что указом президента Петра Порошенко от 27 августа 2014 года украинским предприятиям запрещено поставлять в Россию продукцию военно-технического назначения. При этом до вступления в силу санкций российские предприятия активно размещали заказы на украинских заводах и вносили предоплату в размере 80% от стоимости контракта.
«Средства заказчика были в полном объёме использованы на производство продукции, однако передать её невозможно, а быстро найти покупателя на продукцию, выпущенную по индивидуальной спецификации, и вернуть средства не удаётся. Предприятия — заказчики продукции стали обращаться в суды на территории Российской Федерации для взыскания задолженности, пени и других штрафных санкций, несмотря на то что украинские предприятия ссылаются на форс-мажорные обстоятельства», — сказано в пояснительной записке.
По данным, оглашённым в Верховной раде, сейчас долги «Укроборонпрома» перед Россией составляют около 3,8 млрд грн. ($146 млн).
При этом в самом «Укроборонпроме» решение Рады объяснили отсутствием средств в бюджете страны на выплату долга РФ.
«Есть масса случаев, когда украинские предприятия брали предзаказ на производство продукции, но передать её заказчику не могут из-за санкций. Возвращать деньги мы не хотим, поскольку с одной стороны — нечем, а с другой — Россия проводит агрессивную политику по отношению к Украине. Как это объяснить заказчику — проблема наших юристов», — сообщил источник RT в «Укроборонпроме».
Дело о $3 млрд
Это не первый случай, когда Украина отказывается возвращать России долг. В новейшей истории взаимоотношений двух стран это приводило к судебным разбирательствам, которые Киев проиграл. Так, в конце 2013 года украинское государство получило от РФ кредит на сумму $3 млрд Местное Министерство финансов выпустило еврооблигации по британскому законодательству, которые Россия выкупила. Процентная ставка была льготной и составила 5%, тогда как по другим ценным бумагам государство платило 8—9% годовых. Средства пошли на выполнение страной своих социальных обязательств: на выплату пенсий и заработных плат бюджетникам, а также на поддержание курса валют. Эти деньги были частью общего транша в $15 млрд, которые Россия согласилась предоставить правительству Николая Азарова.
Но в начале 2014 года на Украине произошёл государственный переворот, президент Виктор Янукович и его кабинет министров вынуждены были покинуть страну, а поступление новых траншей было приостановлено. В 2015 году Наталья Яресько, бывшая тогда главой Минфина Украины, добилась от международных кредиторов реструктуризации задолженности и потребовала от России пойти на уступки. В качестве одного из аргументов она называла тот факт, что речь идёт о коммерческом, а не о государственном долге.
Но в этом вопросе Яресько не поддержал даже МВФ, который признал задолженность суверенной. В итоге Россия обратилась в Высокий суд Лондона с иском о взыскании долга. И тот постановил, что Киев должен выплатить Москве $3 млрд и проценты. Украина подала апелляцию, решение по которой пока не принято.
Киев стал ненадёжным партнёром
Некоторые представители украинских политических партий опасаются, что решение не выплачивать долги российским оборонным предприятиям также приведёт к судебному разбирательству Украины и РФ, которое Киев проиграет.
«Депутаты забыли о нормах права. Можно принять закон и не платить? Точно такое же решение было принято и по долгу перед Россией в конце 2015 года. И какой результат? Украина не только проиграла иск, но и вынуждена будет заплатить огромные проценты. Тут будет такая же ситуация», — заявил источник RT в партии «Батькивщина».
Некоторые депутаты Рады отмечают, что, кроме судебных процессов, Киев понесёт репутационные издержки из-за решения парламента страны.
«Это голосование в парламенте приведёт к тому, что желающих инвестировать в украинскую экономику совсем не останется. В прошлом году в страну пришло около 2 млрд долларов прямых иностранных инвестиций, а для роста экономики надо в 10 раз больше. Но кто будет инвестировать, если парламент своим решением потом может отказаться от выполнения своих обязательств?», — отметил источник RT в партии «Самопомощь».
Между тем, как заявил в беседе с RT заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Евгений Серебренников, Москва не собирается оставлять сегодняшнее решение Рады без внимания.
«В какой-то степени мы ожидали, что украинская сторона сделает подобный шаг. Сумма долгов, которую они не хотят возвращать, по моему мнению, является достаточно большой. Поэтому мы будем в соответствии с международным правом добиваться возвращения долга. В крайнем случае мы будем различными иными путями требовать выполнения Украиной обязательств перед РФ. Я надеюсь, что рано или поздно мы получим всю сумму задолженности», — сказал сенатор.
Член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ полковник запаса Виктор Мураховский в интервью RT отметил, что решение российских властей добиваться возвращения своих денег вполне логично.
«Для сравнения: всего на мировой рынок мы поставили в прошлом году различной продукции военного назначения на $15 млрд Поэтому долг в $146 млн мы, конечно, можем пережить. Другое дело, что, если мы сейчас это спустим на тормозах, это будет чётким сигналом нашим прочим партнёрам: обязательства перед Россией можно не выполнять. Поэтому, конечно, необходимо активно защищать свои интересы в международных судах, причём делать это нужно до последнего», — подчеркнул эксперт.
По словам Мураховского, в настоящий момент Россия уже полностью обходится без тех изделий украинского ВПК, которые РФ закупала у Украины до 2014 года.
«Мы уже даже замещаем двигатели для самолётов и вертолётов, которые ранее нам поставляла украинская сторона. В настоящий момент мы практически вышли и на замену машин для военных кораблей. Поэтому вопрос не в том, что нам так нужна украинская продукция. Тут дело принципа», — добавил Мураховский.
Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов полагает, что шансов вернуть долг быстро у России немного.
«Реальных рычагов давления на Киев у Москвы, к сожалению, нет. Обращения в украинские суды не принесут особой пользы, потому что в сложившейся политической ситуации решения однозначно будут приняты в пользу украинских компаний. Остаётся международные институты, куда РФ наверняка обратится. Однако, даже если они примут решения в нашу пользу, не факт, что Украина их выполнит. Мы это уже проходили по решению Высокого суда Лондона по долгу украинского государства в $3 млрд», — отметил эксперт в беседе с RT.
По его словам, пока остаётся ждать политических изменений на Украине. «Через какое-то время в этой стране может прийти к власти правительство, которое будет более внимательно относится к своим обязательствам, и тогда к вопросу о долге можно будет вернуться снова», — подытожил Денисов.
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