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В Совфеде прокомментировали решение Рады по «Укроборонпрому»
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В Совфеде прокомментировали решение Рады по «Укроборонпрому» 

RT на русском 12 июля 2018
Фото: RT на русском
Сенатор Совета Федерации Франц Клинцевич в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал решение Верховной рады освободить предприятия «Укроборонпрома» от уплаты пеней компаниям из России.
По словам Клинцевича, международное право действует независимо от политической конъюнктуры, и отвечать по контрактам придётся в полном объёме.
«Национальный парламент не может менять условия контракта, заключённого с соблюдением международных договорённостей о защите инвестиций», — отметил сенатор.
Он также сказал, что Киев создал прецедент, который должен заставить задуматься всех российских бизнесменов, торгующих с Украиной.
Ранее общественный и политический деятель Николай Стариков в беседе с Nation News оценил решение Верховной рады по «Укроборонпрому».
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