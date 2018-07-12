На детей денег нет. Почему Украина не едет на детское Евровидение

В результате Украина не принимает участие в конкурсе.

«В распределении расходов госбюджета Украины на 2018 год для НОТУ (Национальная общественная телерадиокомпания Украины — ред.) предусмотрено только 776 млн грн, что не покрывает текущих операционных расходов компании до конца 2018 года (дефицит бюджета НОТУ в 2018 году составляет 759 млн грн — ред.), поскольку это финансирование вдвое меньше суммы, гарантированной Законом Украины «Об общественном телевидении и радиовещании Украины», где говорится, что бюджет НОТУ должен составлять 0,2% расходов общего фонда государственного бюджета Украины за предыдущий год, то есть 1,54 млрд грн», — говорится в заявлении ТРК от 9 июля.

Вслед за этим член НОТУ Александра Кольцова (она же — фронтвумен известной украинской рок-группы «Крихитка» с псевдонимом Каша Сальцова) на своей странице в Facebook обозначила пять причин, почему Украина все-таки должна представлять детское Евровидение. При этом она рассказала, что из-за отсутствия денег Общественное ТВ вынуждено отказаться от трансляции летнего чемпионата по легкой атлетике в Берлине, под угрозой — трансляция будущей Олимпиады и покупка прав на ЧМ мира по биатлону 2018/19 и даже срыв подготовки к Евровидению-2019.

Украинцы лишены культуры

Чтобы обсудить новость о детском Евровидении, в четверг, 12 июля, в Киеве организовали пресс-конференцию.

«Как показала новейшая история Украины, у нашего населения отсутствует культура, и этот пробел в сознании необходимо заполнять. А детское Евровидение — это то, во что следует инвестировать средства ради роста украинской культуры. Поэтому отказ Украины участвовать там я воспринял негативно», — заявил один из участников пресс-конференции, член жюри национального отбора детского Евровидения Вадим Лисица.

Зная о бедственном положении Общественного ТВ, Лисица предложил, чтобы участие в оплате, подготовке и вещании детского Евровидения приняли коммерческие телеканалы. Например, СТБ.

Однако тут же добавил: рейтинги этого фестиваля, как телепроекта, в Украине — очень низкие. Поэтому вряд ли СТБ будет интересно заниматься этим проектом.

«СТБ хорошо показали, что то, что они делают, превратилось в достаточно коммерческий телепродукт. И это как раз стало огромной площадкой для молодых артистов, которые, даже не поехав на Евровидение, стали звездами», — объяснил Лисица.

Хочешь на Евровидение — проси родителей

Оппонентом Лисице выступил актер и телеведущий Вячеслав Соломка . Он не видит ничего страшного в том, что Украина не сможет делегировать кого-то на детское Евровидение. По его словам, как взрослый, так и детский конкурсы очень политизированы, а принимающая действо страна и победитель давно определяются по политическим факторам, а не по степени таланта участников и результатов голосования.

«Об этом говорили участники и люди, причастные к организации этого конкурса. Это не прямо вот такой конкурс, который помогает нам открывать таланты», — убежден Соломка.

Он полагает, если родители хотят, чтобы их ребенок стал знаменитым и должен поехать за рубеж представлять страну с помощью песен, то этот вопрос, по его мнению, «очень легко решаем». С помощью денег, которые заплатят сами родители.

Кроме Украины, от участия отказались еще Босния и Герцеговина (из-за финансовых проблем в связи с санкциями); Дания (мол, дети играют взрослых и поют взрослые песни, то есть идут по рельсам взрослого Евровидения, в то время как им положено оставаться детьми); Литва (практически та же причина, что и у Дании); Великобритания (по непонятным причинам).

Зато после перерыва в конкурс вернулся Уэльс как часть Объединенного Королевства.

Топят творческие стремления

По словам Вадима Лисицы, все топ-артисты американского шоу-бизнеса воспитываются на подобных конкурсах с пятилетнего возраста.

«Да, там нет Евровидения, это называется как-то иначе, в каждом штате и на центральных каналах масса этих фестивалей. Все эти артисты, которых мы любим и слушаем в плейлистах, с пяти лет проходили эти конкурсы», — отреагировал на скептицизм журналистов Вадим Лисица.

Он задается вопросом: как в мире узнают об украинцах, если их творческие стремления топят? Но Соломка настаивает: много кто из отечественных вокалистов вышел из многочисленных отечественных же талант-шоу и фестивалей (таких как, например, «Таврийские игры») и стал обладателем премии «Золотая Жар Птица» за свою музыку.

Однако слова финалистки национального отбора детского Евровидения-2017 14-летней Вероники Коваленко сходятся с утверждениями члена жюри Лисицы. Так, она сказала, что детское Евровидение для нее — особые стимул и мотивация. А отказ Украины участвовать огорчил Веронику — она возлагала большие надежды на этот конкурс.

«Несомненно, у нас есть куча площадок. Они для развития и для опыта. Но Евровидение — это что-то большее, масштабное. Это стимул для каждого начинающего артиста. Там ты показываешь то, чего ты достиг. Там тебя оценят, и возможно, ты принесешь часть нашей культуры в Европу. Поэтому, моей мечтой всегда была поездка на Евровидение. Я знаю, что многие мои друзья хотели попасть на Евровидение», — озвучила свою позицию Коваленко.

Надоела шароварщина

Лисица уверен: соревнуясь, конкурсанты растут и развиваются, а «вместе растет и наша страна».

«Тогда мы получаем качественных артистов, а не шароварщину, которая заполонила нашу страну. Мы боремся за развитие культуры, чтобы люди слушали нормальную музыку, а не какое-то восьмибитное недоразумение», — высказался член жюри нацотбора.