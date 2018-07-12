Украина перестала готовить кобзарей

Единственную на Украине школу для певцов, играющих на кобзе, закрыли из-за недобора учеников.

Единственное на Украине музыкально-педагогическое заведение I уровня аккредитации, где готовили специалистов по образовательно-профессиональным программам младшего специалиста по специализации «Народные инструменты» закрылось из-за тотального недобора учеников.

О закрытии школы заявил актер и режиссер Александр Игнатуша в Facebook

«Закрыли единственную в Украине Школу кобзарей в селе Стретовка (официальное название — Стретовской педагогический колледж кобзарского искусства). Без предупреждения преподавателей и учеников. Причины пока не известны, но факт кричащий. Учителя и родители учеников собираются протестовать против произвола. Нужна поддержка общественности и СМИ» — написал он.

В комментариях ему ответили, что причина закрытия в недоборе учеников: из 12 мест заняты только два.

«Нет желающих — нет набора — нет школы. Все логично, чего стонать? Или вы думаете, что министерство будет на ветер деньги выкидывать», — написал Владимир Владимирович.

Кобзарями называют украинских народных певцов, аккомпанирующих себе на одном из трех инструментов — кобзе, бандуре или колесной лире.