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Украина перестала готовить кобзарей
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Украина перестала готовить кобзарей 

Деловая газета «Взгляд» 10 часов назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Единственную на Украине школу для певцов, играющих на кобзе, закрыли из-за недобора учеников.
Единственное на Украине музыкально-педагогическое заведение I уровня аккредитации, где готовили специалистов по образовательно-профессиональным программам младшего специалиста по специализации «Народные инструменты» закрылось из-за тотального недобора учеников.
О закрытии школы заявил актер и режиссер Александр Игнатуша в Facebook
«Закрыли единственную в Украине Школу кобзарей в селе Стретовка (официальное название — Стретовской педагогический колледж кобзарского искусства). Без предупреждения преподавателей и учеников. Причины пока не известны, но факт кричащий. Учителя и родители учеников собираются протестовать против произвола. Нужна поддержка общественности и СМИ» — написал он.
В комментариях ему ответили, что причина закрытия в недоборе учеников: из 12 мест заняты только два.
«Нет желающих — нет набора — нет школы. Все логично, чего стонать? Или вы думаете, что министерство будет на ветер деньги выкидывать», — написал Владимир Владимирович.
Кобзарями называют украинских народных певцов, аккомпанирующих себе на одном из трех инструментов — кобзе, бандуре или колесной лире.
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