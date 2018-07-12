Дуда: Польша ожидает от Украины шагов по дегероизации членов УПА

Он также добавил, что необходимо выяснить историческую правду об отношениях поляков и украинцев.

Ранее премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что примирение между украинцами и поляками возможно только в случае признания «правды» о Волынской резне.

Степан Бандера был одним из главных инициаторов создания Украинской повстанческой армии (УПА), целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины.