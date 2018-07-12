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Дуда: Польша ожидает от Украины шагов по дегероизации членов УПА
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Дуда: Польша ожидает от Украины шагов по дегероизации членов УПА 

Газета.Ru 12 июля 2018
Фото: Газета.Ru
Польский президент Анджей Дуда заявил, что Польша ожидает от Украины шагов по дегероизации деятелей УПА. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его мнению, Роман Шухевич и Степан Бандера являются преступниками, которые ответственны за преступления против народа Польши.
Он также добавил, что необходимо выяснить историческую правду об отношениях поляков и украинцев.
Ранее премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что примирение между украинцами и поляками возможно только в случае признания «правды» о Волынской резне.
Степан Бандера был одним из главных инициаторов создания Украинской повстанческой армии (УПА), целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины.
В конце 2014 года Верховный суд России признал экстремистской организацию «Украинская повстанческая армия» и запретил ее деятельность на территории страны.
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