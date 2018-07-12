Эксперт оценил решение Рады освободить предприятия «Укроборонпрома» от уплаты пеней компаниям из России

По словам эксперта, возможность не выплачивать долги с точки зрения украинских парламентариев должна предотвратить банкротство ВПК, но последствия такого шага могут быть очень серьёзными.

Как отметил эксперт, Россия — главный военный партнёр Украины

«И в случае недружественных экономических действий в адрес Москвы ещё несколько украинских предприятий могут закрыться», — добавил он.