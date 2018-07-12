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Эксперт оценил решение Рады освободить предприятия «Укроборонпрома» от уплаты пеней компаниям из России
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Эксперт оценил решение Рады освободить предприятия «Укроборонпрома» от уплаты пеней компаниям из России 

RT на русском 12 июля 2018
Фото: Вечерняя Москва
Общественный и политический деятель Николай Стариков в беседе с Nation News оценил решение Верховной Рады освободить предприятия «Укроборонпрома» от уплаты пеней компаниям из России.
По словам эксперта, возможность не выплачивать долги с точки зрения украинских парламентариев должна предотвратить банкротство ВПК, но последствия такого шага могут быть очень серьёзными.
Как отметил эксперт, Россия — главный военный партнёр Украины.
«И в случае недружественных экономических действий в адрес Москвы ещё несколько украинских предприятий могут закрыться», — добавил он.
Ранее политолог Андрей Коваленко в беседе с ФАН прокомментировал отказ Украины поддерживать общеевропейские проекты с участием России.
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