РЖД выделили Ростову 2 млрд руб на дороги, разбитые при возведении путей в обход Украины

Данный вопрос обсуждался на заседании рабочей группы по взаимодействию и сотрудничеству между правительством Ростовской области и ОАО «РЖД» в сфере железнодорожного транспорта.

"Между правительством Ростовской области и ОАО «Российские железные дороги» были подписаны три соглашения, которые предусматривают передачу ОАО «РЖД» денежных средств в качестве безвозмездных перечислений в размере почти 2 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

В том числе — в областной бюджет 1,3 миллиарда рублей, в бюджет Миллеровского района — порядка 345 миллионов рублей, в бюджет Чертковского района — 330 миллионов рублей. Денежные средства уже поступили в бюджеты в полном объеме.

Средства пойдут на восстановление автомобильных дорог, разрушенных при реализации проекта строительства двухпутной электрифицированной железной дороги на участке Журавка-Миллерово. В частности, запланирована реконструкция мостового перехода протяженностью 140 погонных метров, работы по капитальному ремонту 14,5 километра и ремонт свыше 180 километров автомобильных дорог.