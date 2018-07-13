РЖД выделили Ростову 2 млрд руб на дороги, разбитые при возведении путей в обход Украины 

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 июл — ПРАЙМ. ОАО «Российские железные дороги» направило почти 2 миллиарда рублей на восстановление автодорог, разрушенных при строительстве железной дороги на участке Журавка-Миллерово в Ростовской области, сообщает правительство региона.
Данный вопрос обсуждался на заседании рабочей группы по взаимодействию и сотрудничеству между правительством Ростовской области и ОАО «РЖД» в сфере железнодорожного транспорта.
"Между правительством Ростовской области и ОАО «Российские железные дороги» были подписаны три соглашения, которые предусматривают передачу ОАО «РЖД» денежных средств в качестве безвозмездных перечислений в размере почти 2 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.
В том числе — в областной бюджет 1,3 миллиарда рублей, в бюджет Миллеровского района — порядка 345 миллионов рублей, в бюджет Чертковского района — 330 миллионов рублей. Денежные средства уже поступили в бюджеты в полном объеме.
Средства пойдут на восстановление автомобильных дорог, разрушенных при реализации проекта строительства двухпутной электрифицированной железной дороги на участке Журавка-Миллерово. В частности, запланирована реконструкция мостового перехода протяженностью 140 погонных метров, работы по капитальному ремонту 14,5 километра и ремонт свыше 180 километров автомобильных дорог.
Двухпутную электрифицированную линию в обход Украины начали строить на участке Журавка-Миллерово после ухудшения отношений с Украиной в 2014 году. До этого российские поезда, следующие на юг РФ, проходили небольшой участок по территории Украины. Строительные работы были завершены в августе 2017 года.