Об Олесе Бузине и его матери

Ольга Зиновьева , сопредседатель Зиновьевского клуба МИА «Россия сегодня», президент общества «Россия-Германия»

Мы считаем своим долгом напомнить всем честным людям мира, что сегодня — день рождения Олеся Бузины. Через год — возможно в одно время с переменами на Украине — мы будем отмечать его юбилей. А пока ему исполняется 49.

Короткую, но яркую жизнь его, как известно, прервали выстрелы в спину. Стреляли националисты, имена которых «не установлены» до сих пор. Сегодня более или менее понятна лишь причина преступления — ненависть заказчиков преступления к патриоту ДРУГОЙ Украины — не той, какой её хотят видеть бандеровцы. Но бандиты просчитались: они убили человека и писателя, но увековечили его имя и его дело. Года полтора назад в статье «Олесь Бузина остается символом подлинной Украины» один из авторов этих строк писал, что Олесь в момент его убийства «фактически являлся символом подлинной Украины — страны двуязычной, интернациональной, яркой и, несмотря ни на что, братской». И тот факт, что Олесь по факту стал символом подлинной и свободной Украины, подтверждается год от года. Олесь Бузина жив, покуда живы его книги, покуда растут тиражи его книг, а сами книги расходятся на цитаты.

Вот уже более трех лет украинские националисты делают все для того, чтобы помешать расследованию преступления. И следствие по делу об убийстве Олеся продолжается только потому, что мать писателя Валентина Павловна Бузина заставляет прокуратуру продолжать следственные мероприятия. «Никто не заставит меня замолчать, — замечает эта героическая женщина. — И никто не заставит меня предать сына».

Преступники до сих пор не обличены — и это понятно: политическое убийство в случае доведения дела до конца наверняка перерастет в политический судебный процесс, в котором очевидным виновником предстанут уже не только исполнители преступления, но и нынешний режим. Но пока следствие работает вхолостую, в расчете на то, что громкое преступление будет забыто, имя Олеся становится все более узнаваемым и знаковым и на Украине, и за её пределами.

Предварительное судебное заседание по уголовному делу об убийстве известного украинского журналиста и писателя Олеся Бузины в Шевченковском районном суде Киева. 22 февраля 2018

С нашей точки зрения, образ Олеся Бузины становится сегодня чуть ли иконическим не только для каждого порядочного украинца, но для каждого человека русской (в широком смысле) культуры: украинцев, россиян, белорусов. Более того, в отношении к Олесю в людской массе все явственнее становится некий водораздел, незримая, но вполне понятная граница между Украиной независимой и настоящей — с одной стороны, и Украиной холопской и фашиствующей — с другой, между человеческой порядочностью и средоточием низменных пороков, между подлинной культурой и агрессивно-примитивной попсой.

Причем, отношение к Олесю Бузине, к его взглядам, гражданской позиции и творчеству становится показательным не только в качестве иллюстрации жесткого противостояния на Украине и за её пределами двух принципиально разных политических и мировоззренческих лагерей. Оно показательно также с точки зрения оценки литературного и любого иного творчества. В стране, захваченной нацистами и их добровольными или вынужденными сторонниками, яркая и живая украинская аутентичная проза, проникнутая любовью к материнской культуре и уважением к братским культурам, противостоит лицемерной и примитивно-маргинальной публицистике, проникнутой ненавистью к культуре и традициям своего народа и раболепием перед чужими культурами и смыслами.

С одной стороны, это, к примеру, лаконичная фотовыставка «Посмотри в глаза Донбасса» лауреата Международного общественного литературно-медийного конкурса имени Олеся Бузины одесситки Ирины Лашкевич, которую с интересом и вниманием принимают антифашисты и просто честные люди России Германии и других стран, с другой — помпезный и приторно-лживый фильм «Киборги», прокатываемый его создателями-грантоедами в русофобских аудиториях в надежде на премии от своих западных кураторов.

Одна, настоящая Украина, стремится сохранить памятники воинам Советской армии, одолевшим гитлеровский фашизм, а также воздать должное памяти Гиви и Моторолы. Другая, конструируемая извне Украина рушит памятники всем, кто так или иначе связан с советской или российской историей, и нашпиговывает страну карикатурными изваяниями гитлеровских полицаев.

Олесь — не посередине, не между двух лагерей. Он — сам по себе глыба. Но он однозначно не на стороне нацистов.

Олесь Бузина

Вот почему фигура Олеся и его образ все больше вдохновляют тех граждан Украины, которые не принимают бандеровский режим в Киеве, не только на открытое слово и честное творчество, но и на гражданское противостояние власти хамов. Их вдохновляет также общественная и правозащитная деятельность Валентины Павловны, которая тоже становится символом ДРУГОЙ, настоящей Украины, и книга которой о сыне под названием «Если вам скажут, что я умер, не верьте» возглавила в этом году список номинантов названного выше международного конкурса.

Согласно завещанию Олеся, мы и не верим в то, что он умер. Мы знаем — он среди нас, и о нем уже пишутся книги.