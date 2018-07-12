Украинцы назвали главные проблемы страны 

Украинцы считают коррупцию в государственных органах, военные действия в Донбассе и рост цен самыми важными проблемами в стране. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные социологического опроса, проведенного GfK Ukraine.
В ходе опроса респондентам задали вопрос, какие три проблемы являются самыми важными на Украине по их мнению.
46% ответили, что коррупция в госорганах, 41% — военные действия в Донбассе, 34% — рост цен.
27% посетовали на низкий уровень производства. 24% уверены, что безработица является главным «бичем» всего происходящего.
21% усмотрели главными виновниками проблем некомпетентные власти. 17% недовольны политической нестабильностью, 16% — организацией соцзащиты малоимущих слоев населения.
11% заявили, что виной всему преступность и по 10% — падение курса гривны, отношения с Россией и здравоохранение.
Опрос проводился с 30 июня по 8 июля 2018 года среди 2,7 тысячи граждан Украины в возрасте от 18 лет и старше путем личного интервью.
Если бы выборы президента Украины проходили в следующее воскресенье, больше всего голосов получила бы Юлия Тимошенко. Согласно обнародованным результатам исследования, за лидера партии «Батькивщина» как президента Украины готовы проголосовать 10% респондентов.