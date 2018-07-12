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На Украине шахтеры хотят начать бессрочную акцию протеста
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На Украине шахтеры хотят начать бессрочную акцию протеста 

РИА Новости 8 часов назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 12 июл — РИА Новости. Шахтеры отправились к зданию министерства энергетики и угольной промышленности Украины в Киеве, где готовы начать бессрочную круглосуточную акцию и намерены установить палатки, сообщил в четверг глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
Горняки проводят акцию протеста возле здания Верховной рады в украинской столице, они требуют погасить задолженность по зарплате и принять законопроект о финансовом обеспечении угольной сферы.
"Шахтеры от Верховной рады отправились в министерство энергетики и угольной промышленности Украины, где готовы начать бессрочную круглосуточную акцию протеста с установкой палаток", — написал Волынец на своей странице в Facebook.
Ранее шахтеры неоднократно проводили митинги у здания Верховной рады с требованием погасить задолженности по зарплате.
В конце июня шахтеры, ветераны Афганской войны и силовых структур провели митинги у здания Рады. Они попытались прорваться в здание парламента, в результате чего произошли столкновения с правоохранителями. По данным полиции, в результате столкновений пострадали восемь полицейских и трое гражданских. Были возбуждены два уголовных дела.
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