В Донбассе работают более 550 наблюдателей ОБСЕ

"Сейчас у нас более 550 наблюдателей на востоке Украины из общего количества 700 наблюдателей, которые работают на Украине, по всей стране. Они присутствуют в 15 офисах вдоль линии соприкосновения по обе ее стороны", — сообщил Хуг.

По его словам, наблюдатели собирают данные с помощью 13 камер, которые установлены вдоль линии соприкосновения, а также беспилотных летальных аппаратов, там, где у патрулей миссии ОБСЕ нет доступа.

Хуг также уточнил, что каждый выстрел считается нарушением режима прекращения огня.

Ранее Хуг сообщил, что миссия ОБСЕ на минувшей неделе зафиксировала более 1,2 тысячи нарушений режима прекращения огня в Донбассе.