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Застенчивые иждивенцы: Украина разрешила ЕС взять Донбасс под свой патронаж
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Застенчивые иждивенцы: Украина разрешила ЕС взять Донбасс под свой патронаж 

Украина.ру 8 часов назад
Фото: Украина.ру
Такая инициатива исходила от президента Украины Петра Порошенко, сообщил посол Украины в Бельгии и представитель страны при Евросоюзе Николай Точицкий.
«Мы должны от деоккупации перейти к реинтеграции Донбасса. Вопросы и выплаты пенсий и предоставления помощи нашим гражданам обсуждались и будут предметом в поиске необходимых формул для того, чтобы это осуществлялось на постоянной основе», — сказал он.
По его словам, рассматривается идея патронажа Бельгии над Лисичанском, Люксембурга — над госпиталем имени Мечникова. Посол добавил, что страны ЕС будут определять города или районы, над которыми хотели бы взять патронаж.
В то же время он заявил, что достигнутые договоренности не означают, что все 28 стран-членов ЕС выразят желание принять патронаж над городами Донбасса.
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