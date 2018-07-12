Застенчивые иждивенцы: Украина разрешила ЕС взять Донбасс под свой патронаж

«Мы должны от деоккупации перейти к реинтеграции Донбасса. Вопросы и выплаты пенсий и предоставления помощи нашим гражданам обсуждались и будут предметом в поиске необходимых формул для того, чтобы это осуществлялось на постоянной основе», — сказал он.

По его словам, рассматривается идея патронажа Бельгии над Лисичанском Люксембурга — над госпиталем имени Мечникова. Посол добавил, что страны ЕС будут определять города или районы, над которыми хотели бы взять патронаж.

В то же время он заявил, что достигнутые договоренности не означают, что все 28 стран-членов ЕС выразят желание принять патронаж над городами Донбасса.