«Костыли» от МВФ, или Украину спасут $2 млрд

Украину спасут $2 млрд

Главным риском для экономики Украины является срыв программы сотрудничества с МВФ , заявил Национальный банк Украины (НБУ). Согласно его прогнозу, в 2019 году национальная экономика вырастет на 2,5%, а в 2020-м — на 2,9%. В НБУ отмечают, что этот сценарий возможен, если будут осуществляться предписанные Международным валютным фондом структурные реформы. Регулятор ожидает, что в 2018 году получит от МВФ около $2 млрд, а также кредиты от ЕС Всемирного банка , что «позволит увеличить международные резервы до $20,7 млрд на конец текущего года». В то же время, НБУ опасается «дальнейшего промедления с реализацией условий программы сотрудничества с МВФ».

В год выборов на помощь рассчитывать не стоит

Таким образом НБУ подтвердил мысль, в которой сходятся многие независимые эксперты: без «костылей» МВФ в виде регулярных вливаний в экономику, без постоянного привлечения внешних кредитных ресурсов Украина не сможет самостоятельно поддерживать макроэкономическую стабильность и рискует нарваться на дефолт. О такой угрозе предупредил, в частности, президент Европейской бизнес-ассоциации, исполнительный директор Dragon Capital Томаш Фиала. По его словам, «очень важно, чтобы сотрудничество с МВФ наладилось максимально быстро, чтобы миссия фонда приехала ещё этим летом, а не в сентябре». Томаш Фиала убеждён: все спорные вопросы с МВФ Киев должен решить до 2019 года, года президентских и парламентских выборов на Украине, когда на внешнюю помощь рассчитывать не стоит. В противном случае «стране грозит дефолт», говорит Фиала.

Между тем ранее, в июне, глава Нацбанка Яков Смолий на совещании с топ-менеджерами крупнейших банков давал иную оценку ситуации. До конца 2020 года, заявлял он, Украина в состоянии «пройти через период пиковых платежей по государственному долгу без внешнего финансирования» — благодаря собственному достаточному объёму международных резервов. Впрочем, добавил Смолий, «дальнейшие перспективы экономического роста страны будут зависеть от прогресса в проведении структурных реформ». В мае премьер Украины Владимир Гройсман озвучил цифру задолженности, которую в течение ближайших лет стране предстоит погасить — $27 млрд

Программа МВФ Extended Fund Facility (EFF), заменившая принятую в 2014 году программу stand-by, была, напомним, одобрена в марте 2015 года. EFF рассчитана на четыре года и предусматривает оказание Украине кредитной поддержки в размере $17,5 млрд Решение о выделении траншей в пределах этой суммы принимается фондом исходя из прогресса, достигнутого Украиной при проведении реформ.

Денег фонд даёт всё меньше

Первый транш от МВФ в размере $5 млрд поступил на Украину как раз в марте 2015 года. Но поскольку обещанные тогда фонду структурные реформы — пенсионной и судебной систем, образования, здравоохранения — не были доведены до логического завершения, эмиссары МВФ поменяли риторику и начали общаться с украинскими властями уже в ультимативной форме. Денег МВФ давал всё меньше, а получать их становилось всё труднее. Так, за 2017 года Киев вернул фонду $1,268 млрд в виде долга и процентов, а при этом получил лишь $1 млрд По мнению уволенного с поста министра финансов Александра Данилюка, если в 2018 году МВФ не предоставит Киеву очередной двухмиллиардный транш, придется урезать расходную часть бюджета. Речь может идти о значительных суммах — вплоть до $4 млрд

Наиболее острые противоречия между Киевом и МВФ возникли по вопросу формирования Антикоррупционного суда. В декабре 2017 года президент Пётр Порошенко внёс в Раду законопроект об Антикоррупционном суде (АКС). Однако рассмотрение документа парламентом откладывается из-за непреодолимых разногласий между депутатами. Другой камень преткновения — повышение коммунальных тарифов, на чём настаивает МВФ. За последние годы тарифы на газ для населения выросли в восемь-десять раз, однако сейчас власти не решаются поднять цены ещё на 20%, в соответствие с требованием фонда.

Старший научный сотрудник Института экономической политики им. Е. Гайдара Сергей Жаворонков заметил в беседе с News.ru, что все решения в МВФ принимаются простым большинством голосов, и что основными акционерами фонда являются США Япония и страны ЕС. По словам эксперта, все предыдущие истории с кредитованием Украины проходили по схожему сценарию — фонд постоянно замечал какие-то недоработки, приостанавливал транши, но в итоге всё равно их выделял. Жаворонков призывает не драматизировать экономическую ситуацию на Украине, считая, что власти добились всё же успехов в реформах. Например, резко снизили потребление газа, нарастили добычу на шельфе, снизили расходы бюджета, снизили внешний долг, то есть, «по сути все эти кредиты, которые они получают, идут не на текущее потребление, а на рефинансирование того огромного долга, который набрали во времена Януковича, Ющенко в 2000-е годы».

В числе основных проблем, с которыми сталкивается Киев, собеседник News.ru называет военные расходы, превышающие 5% ВВП, а также приватизацию госсектора, за которым стоят государственные лоббисты, сотни агропредприятий.