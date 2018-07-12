Тимошенко вновь возглавила президентский рейтинг на Украине, показал опрос

Ранее, по данным совместного опроса фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива и социологической службы Центра Разумкова, Тимошенко также возглавила президентский рейтинг. Очередные президентские выборы на Украине запланированы на 31 марта 2019 года.

"Лидером президентского рейтинга остается Ю. Тимошенко, за которую готовы проголосовать 17,1% тех, кто примет участие в голосовании и уже определился с выбором", — говорится в исследовании.

При этом в исследовании говорится, что антирейтинг возглавляет действующий президент, почти половина респондентов не проголосовали бы за него ни в каком случае. За Тимошенко не проголосовали бы 28,5% украинцев, а за экс-премьера Украины Арсения Яценюка — 26,9% опрошенных.

Опрос был проведен с 22 июня по 5 июля по всей территории Украины (кроме неподконтрольных Киеву районов Донбасса). В нем приняли участие 3,2 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 1,7%.