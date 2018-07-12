Депутат Госдумы требут наказать Виду за экстремизм

Соответствующее обращение отправлено в Главное управление по противодействию экстремизму МВД РФ.

Речь идет о появившихся в интернете двух видеозаписях с участием Виды, на одной из которых он произносит лозунг «Слава Украине !», а на другой — слова «Белград, гори!».

— Действия Домагоя Виды можно трактовать, как публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, что подпадает под нормы ст. 280 УК РФ, — отмечают в пресс-службе депутата.