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Депутат Госдумы требут наказать Виду за экстремизм
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Депутат Госдумы требут наказать Виду за экстремизм 

Спорт-Экспресс 12 июля 2018
Депутат Государственной думы РФ Евгений Федоров просит МВД России провести проверку в отношении защитника сборной Хорватии Домагоя Виды на предмет публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности, сообщили Regnum в пресс-службе депутата.
Соответствующее обращение отправлено в Главное управление по противодействию экстремизму МВД РФ.
Речь идет о появившихся в интернете двух видеозаписях с участием Виды, на одной из которых он произносит лозунг «Слава Украине!», а на другой — слова «Белград, гори!».
— Действия Домагоя Виды можно трактовать, как публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, что подпадает под нормы ст. 280 УК РФ, — отмечают в пресс-службе депутата.
Пусть Хорватия станет чемпионом. Рабинер — о финале // Вида — о выкрике «Слава Украине»: «Хочу еще раз извиниться перед русскими людьми» // Вида дважды извинился перед Россией за лозунг «Слава Украине»
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