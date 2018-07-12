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Украинские туристы не заметили разницы после отмены виз с ЕС
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Украинские туристы не заметили разницы после отмены виз с ЕС 

360tv.ru 8 часов назад
Фото: 360tv.ru
Большинство жителей Украины — 55% — не почувствовали никаких изменений при пересечении границы со странами Евросоюза после введения безвизового режима. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные опроса ОО «Европа без барьеров».
Перемены заметили 39% опрошенных. Еще 4% затруднились ответить на поставленный вопрос, а 2% украинцев и вовсе не путешествовали до введения безвиза.
Те, кто упомянул появившуюся разницу, сказали, что наихудшим образом работает пункт пропуска на границе со Словакией «Ужгород — Вышне Немецкое».
«Почти половина из тех, кто почувствовал изменения, отметили, что они не были позитивными», — отметила исполнительный директор ОО «Европа без барьеров» Ирина Сушко.
Тем не менее украинцы считают, что процедура пересечения границы стала более легкой и быстрой. Кроме того, биометрический паспорт без визы можно свободно использовать для краткосрочных поездок. Среди позитивных изменений жители страны отмечают и растущее уважение и лояльность со стороны иностранцев.
Минусы респонденты видят в пробках и очередях на пропускных пунктах из-за увеличения потока путешествующих. Более того, пограничники соседних государств обращают более пристальное внимание на подтверждающие документы.
Общественная организация «Европа без барьеров» провела свой опрос на 18 пунктах пропуска. Исследование проводилось на границах между Украиной и Польшей, Словакией, Венгрией, Румынией в период с апреля по май 2018 года. Участниками опроса стали чуть больше двух тысяч человек, из них почти полторы — граждане Украины.
Недавнее социологическое исследование показало, что большинство россиян видят Запад в качестве партнера для своей страны. Такого мнения придерживаются почти две трети опрошенных.
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