Посольство Украины объяснило британским СМИ, что значит «Слава Украине!»

Посольство Украины Великобритании выступило с заявлением о фразе «Слава Украине!», которую произнес защитник сборной Хорватии Домагой Вида после победы над Россией (2:2, 4:3 — по пенальти) в 1/4 финала чемпионата мира. Ранее издания Sun и Independent назвали это высказывание приветствием украинских националистов и «фразой популистов».

"Хотели бы напомнить Sun и Independent, что «Слава Украине» прославляет нашу страну — это патриотическое высказывание, такое же, как «Viva la France», «Long live the Queen» или"Let Poland be Poland". Будете ли вы называть националистами тех, кто скандирует их. Будете осуждать их?", — говорится в сообщении дипломатического представительства в Твиттере.

We would like to remind @TheSun & @Independent that «Slava Ukraini» means «glory to Ukraine»— a patriotic expression like «viva la France», "long live the Queen", "Let Poland be Poland". Will you call those who chant these phrases nationalists&boo them? pic.twitter.com/VtmLNkMcv0

— Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) 9 июля 2018 г.

