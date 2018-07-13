В ЛНР заявили о конфликте украинского командования и волонтеров

ЛУГАНСК , 13 июля — РИА Новости . Между волонтерами, оказывающими помощь украинским силовикам у линии соприкосновения в Донбассе, и украинским командованием возник конфликт, заявил журналистам исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Михаил Филипоненко

Ранее командующий операцией объединенных сил (ООС) Украины Сергей Наев в интервью украинскому изданию «Обозреватель» заявил, что в районе боевых действий в Донбассе могут находиться только вооруженные силы Украины (ВСУ) и другие подразделения, входящие в состав ООС.

"В связи с заявлением командующего карательной операцией генерала Наева о запрете посещения передовых позиций гражданами, выполняющими гуманитарную миссию, между командованием ВСУ и украинскими волонтерами возникла конфронтация", — рассказал Филипоненко.

Он уточнил, что волонтеры на своих страницах в соцсетях стали освещать реальное положение дел в подразделениях ВС Украины, находящихся у линии соприкоснвоения. По его словам, информация украинских волонтеров в диаметрально отличается от той, которую ежедневно представляет пресс-центр штаба ООС.

"Так, 10 июня, украинский волонтер на личной странице в Facebook опубликовал сведения о низкой укомплектованности подразделений 72 механизированной бригады ВСУ. Согласно его данным, бригада укомплектована менее чем на 60%", — рассказал исполняющий обязанности начальника управления оборонного ведомства республики.

Филипоненко уточнил, что в указанной бригаде растет количество небоевых потерь и ухудшается морально-психологическое состояние.