Басурин: армия ДНР в 2018 году отразила около десяти попыток прорыва украинских войск

ДОНЕЦК , 12 июля. / ТАСС /. Украинская армия с начала 2018 года совершила порядка десяти неудачных попыток прорвать оборону сил провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

Об этом в четверг сообщил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин

"С начала текущего года украинские войска осуществили порядка десяти вылазок в направлении Горловки , Донецка и юга ДНР. Подобные наступления всегда заканчиваются смертью людей: украинская сторона при подобных наступлениях потеряла с начала года свыше сотни человек убитыми, ранеными — еще больше", — приводит его слова Донецкое агентство новостей.

Одним из таких эпизодов стала вылазка украинских военных на горловском направлении в конце мая этого года. Атака была отбита, а нападавшие потеряли около 20 военнослужащих убитыми.

Вместе с тем он положительно оценил «хлебное» перемирие, которое было установлено с 1 июля. «На горловском направлении, как и на всей линии фронта, затишье. Если что-то и происходит, то обычно противник использует максимум гранатометы или стрелковое оружие, причем в основном по позициям», — констатировал он.