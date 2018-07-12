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Басурин: армия ДНР в 2018 году отразила около десяти попыток прорыва украинских войск
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Басурин: армия ДНР в 2018 году отразила около десяти попыток прорыва украинских войск 

ТАСС 12 часов назад
ДОНЕЦК, 12 июля. /ТАСС/. Украинская армия с начала 2018 года совершила порядка десяти неудачных попыток прорвать оборону сил провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Об этом в четверг сообщил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.
"С начала текущего года украинские войска осуществили порядка десяти вылазок в направлении Горловки, Донецка и юга ДНР. Подобные наступления всегда заканчиваются смертью людей: украинская сторона при подобных наступлениях потеряла с начала года свыше сотни человек убитыми, ранеными — еще больше", — приводит его слова Донецкое агентство новостей.
Одним из таких эпизодов стала вылазка украинских военных на горловском направлении в конце мая этого года. Атака была отбита, а нападавшие потеряли около 20 военнослужащих убитыми.
Вместе с тем он положительно оценил «хлебное» перемирие, которое было установлено с 1 июля. «На горловском направлении, как и на всей линии фронта, затишье. Если что-то и происходит, то обычно противник использует максимум гранатометы или стрелковое оружие, причем в основном по позициям», — констатировал он.
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