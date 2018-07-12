Ещё
В Горловке несколько зданий повреждены из-за обстрела со стороны силовиков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Горловке несколько зданий повреждены из-за обстрела со стороны силовиков 

РИА Новости 14 часов назад
Фото: РИА Новости
ДОНЕЦК, 12 июл — РИА Новости. Здание поселковой администрации и четыре дома повреждены в результате ночного обстрела со стороны украинских силовиков в подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловке, сообщил в четверг исполняющий обязанности главы администрации города Иван Приходько.
"В результате обстрела Гольмы в 1.00 ночи (совпадает с мск) получили повреждения дома. Пострадавших нет", — написал в своем Telegram-канале Приходько.
Он уточнил, что повреждения получили здание поселковой администрации и четыре дома.
Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе проживают около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод «Стирол», который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.
Последние новости
"Тема закрыта". Захарова прокомментировала слова генсека НАТО о Крыме "ФСБ по всей Украине". Порошенко пожаловался на Россию на саммите НАТО Водитель Audi проехал по Подмосковью со скоростью истребителя Су-15
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками313
В Солсбери произошел новый инцидент90
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала77
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС167
Умер Виктор Фетисов3
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение