В Горловке несколько зданий повреждены из-за обстрела со стороны силовиков

"В результате обстрела Гольмы в 1.00 ночи (совпадает с мск) получили повреждения дома. Пострадавших нет", — написал в своем Telegram-канале Приходько.

Он уточнил, что повреждения получили здание поселковой администрации и четыре дома.

Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе проживают около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод «Стирол», который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.