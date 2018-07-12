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СМИ: В ДНР потребовали от Киева вернуть 277 пленных
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СМИ: В ДНР потребовали от Киева вернуть 277 пленных 

RT на русском 19 часов назад
Фото: ИД "Собеседник"
В самопровозглашённой Донецкой народной республике (ДНР) заявили, что Киев удерживает около 277 жителей Донбасса. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу аппарата уполномоченного по правам человека в ДНР Дарьи Морозовой.
Отмечается, что по состоянию на 6 июля общее число людей, выдачи которых Донецк требует от Киева, сократилось с 288 до 277 человек.
В аппарате обмудсмена ДНР объяснили, что это связано с тем, что об указанных лицах нет никакой информации. Отмечается, что эти люди теперь считаются пропавшими без вести.
«Тем не менее мы требуем от Киева вернуть оставшиеся 277 человек. Украина признает наличие только 82 пленных, а 195 не подтверждает», — заявили в пресс-службе.
Также в ДНР заявили, что процесс обмена стоит на месте из-за позиции украинских властей.
В пресс-службе омбудсмена заявили, что на заседаниях гуманитарной подгруппы украинскую сторону «всё чаще представляют только эксперты, не принимающие решения».
В апреле в ДНР заявляли о готовности провести обмен пленными с Киевом по формуле «80 на 14».
RT на русском: последние новости
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