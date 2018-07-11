Пока мы спали: обращение НАТО к России, неожиданная находка под трассой, креветки со следами

Молдавии и Грузии; НАТО призвали Россию вывести войска из Украины Дональд Трамп потребовал от стран НАТО немедленно поднять расходы на оборону; во время строительства трассы «Таврида» в Крыму обнаружили останки мамонтов; в шведских креветках обнаружили следы боевых химических веществ — пока мы спали, в России и в мире произошло много событий. PRIMPRESS рассказывает о самых заметных новостях в традиционном утреннем дайджесте.

Прекратить поддержку

Государства — члены НАТО призвали Россию вывести войска с территории Украины, Молдавии и Грузии. Об этом говорится в коммюнике, опубликованном на сайте Альянса.

«Мы подтверждаем нашу поддержку суверенитета Украины, Грузии и Республики Молдова в рамках их международно признанных границ», — говорится в тексте заявления.

Южной Осетии. В частности, Россию призвали «прекратить поддержку» самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отказаться от признания Абхазии

Кроме того, в коммюнике отмечается важность Нормандского формата и формата Трехсторонней контактной группы для урегулирования конфликта на востоке Украины.

Платите немедленно

Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что страны-члены НАТО должны немедленно поднять расходы на оборону до 2% ВВП.

«США платит за защиту Европы, потом теряет миллиарды в торговле. Они должны платить 2% ВВП немедленно, а не к 2025 году», — написал Трамп.

Он также добавил, что только пять из 29 стран НАТО выполняют свои обязательства.

Ранее сообщалось, что Трамп потребовал от стран-членов НАТО довести расходы на оборону до 4% ВВП. 11 июля Трамп заявил, что страны НАТО несправедливо относятся к Соединенным Штатам.

Мамонты под трассой

Во время строительства федеральной трассы «Таврида» в Крыму была обнаружена пещера, где сохранились останки древних животных, сообщает РИА «Новости»

Строители в ходе работ наткнулись на карстовую пещеру протяженностью около одного километра. Строительство трассы на данном участке приостановлено.

«В слое суглинка на полу пещеры огромное количество костных останков. Небольшую часть мы извлекли, здесь пальцы, кости, зубы древних животных, вероятно, мамонтов или их предков — мастодонтов, а также других животных», — заявил председатель Российского союза спелеологов Геннадий Самохин.

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил создать специальную комиссию для изучения находки.

Боевые креветки

Шведские эксперты обнаружили в креветках, выловленных у западных берегов страны, следы боевых химических веществ, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Шведское национальное агентство по водным ресурсам.

В исследовании агентства говорится, что креветки были добыты в районе, где в годы Второй мировой войны шведские союзники на глубине 200 метров затопили 28 судов, на борту которых были боевые химические вещества.

По имеющейся информации, анализы показали низкое содержание яда дифенилхлорарсин в выловленных креветках. В такой концентрации он не представляет опасности для человека, однако исследователи отметили, что «такие вещества не должны находиться в морской среде».

Подчеркивается, что в данном районе активно ведется промышленное рыболовство.