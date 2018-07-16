Денисова попросила Порошенко обменять экипаж «Норда» на задержанных в Крыму моряков 

КИЕВ, 16 июля. /ТАСС/. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к украинскому президенту с просьбой рассмотреть возможность обмена членов экипажа российского судна «Норд» на украинских моряков, задержанных в Крыму. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе омбудсмена.
"Людмила Денисова обратилась к Петру Порошенко с просьбой рассмотреть возможность осуществления обмена членов экипажа судна «Норд», задержанного Пограничной службой Украины, на членов экипажа судна «ЯМК-0041», — сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, с просьбой провести обмен к украинскому омбудсмену обратились семьи моряков.
Погранслужба Украины 25 марта задержала в Азовском море рыболовецкое судно «Норд» под российским флагом с экипажем из 10 граждан РФ. Капитану судна Владимиру Горбенко инкриминировали «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее с целью причинения вреда интересам государства». Двум морякам удалось вернуться домой. Остальных членов экипажа Госпогранслужба отказалась выпускать по российским документам, так как официальный Киев считает их гражданами Украины, проживающими в Крыму.
Позже, 4 мая, пресс-служба управления ФСБ по Крыму сообщила о задержании российскими пограничниками в Черном море у западного побережья Крыма украинского судна «ЯМК-0041» за незаконный промысел рыбы. На борту находились пять членов экипажа — граждан Украины. Против капитана судна возбуждено уголовное дело, судно арестовано. 2 июля пограничники отпустили четырех моряков, однако они не могут покинуть полуостров, так как проходят в качестве свидетелей по делу о браконьерстве их капитана.