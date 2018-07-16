Денисова попросила Порошенко обменять экипаж «Норда» на задержанных в Крыму моряков

"Людмила Денисова обратилась к Петру Порошенко с просьбой рассмотреть возможность осуществления обмена членов экипажа судна «Норд», задержанного Пограничной службой Украины , на членов экипажа судна «ЯМК-0041», — сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, с просьбой провести обмен к украинскому омбудсмену обратились семьи моряков.

Погранслужба Украины 25 марта задержала в Азовском море рыболовецкое судно «Норд» под российским флагом с экипажем из 10 граждан РФ . Капитану судна Владимиру Горбенко инкриминировали «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее с целью причинения вреда интересам государства». Двум морякам удалось вернуться домой. Остальных членов экипажа Госпогранслужба отказалась выпускать по российским документам, так как официальный Киев считает их гражданами Украины, проживающими в Крыму.