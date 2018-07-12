На зависть Украине: Столтенберг пообещал Грузии членство в НАТО

«Прошло 10 лет, как состоялось первое заседание комиссии НАТО-Грузии, на котором были намечены большие цели по членству Грузии в НАТО. Грузия обязательно станет членом нашей организации, и наши лидеры вносят свой вклад, чтобы это произошло как можно скорее», — сказал Столтенберг.

Кроме того, Столтенберг поблагодарил Грузию за вклад в операцию НАТО в Афганистане

На брифинге с президентом Петром Порошенко Столтенберг призвал Киев не сбавлять темпы проведения реформ.

«Сейчас основной упор делается на проведении реформ. Вы достигаете значительного прогресса. Принятие закона о нацбезопасности — это тот шаг, который мы приветствуем. Данный закон является ключевым при установлении гражданского контроля и цивильного надзора за армией и службами безопасности. И имплементация закона необходима для реального проведения этой реформы. Поэтому я призываю вас не сбавлять обороты, потому что это приблизит Украину к НАТО», — сказал генсек НАТО.

В ходе саммита НАТО был принят документ, который подтвердил евроатлантические стремления Украины.