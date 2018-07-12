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На зависть Украине: Столтенберг пообещал Грузии членство в НАТО
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На зависть Украине: Столтенберг пообещал Грузии членство в НАТО 

Украина.ру 8 часов назад
Фото: Украина.ру
Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что Грузия выполнила взятые обязательства по осуществлению реформ.
«Прошло 10 лет, как состоялось первое заседание комиссии НАТО-Грузии, на котором были намечены большие цели по членству Грузии в НАТО. Грузия обязательно станет членом нашей организации, и наши лидеры вносят свой вклад, чтобы это произошло как можно скорее», — сказал Столтенберг.
Кроме того, Столтенберг поблагодарил Грузию за вклад в операцию НАТО в Афганистане.
На брифинге с президентом Петром Порошенко Столтенберг призвал Киев не сбавлять темпы проведения реформ.
«Сейчас основной упор делается на проведении реформ. Вы достигаете значительного прогресса. Принятие закона о нацбезопасности — это тот шаг, который мы приветствуем. Данный закон является ключевым при установлении гражданского контроля и цивильного надзора за армией и службами безопасности. И имплементация закона необходима для реального проведения этой реформы. Поэтому я призываю вас не сбавлять обороты, потому что это приблизит Украину к НАТО», — сказал генсек НАТО.
В ходе саммита НАТО был принят документ, который подтвердил евроатлантические стремления Украины.
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