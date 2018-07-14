Крипточленство. Украине предложили в НАТО статус «бедного родственника»

О том, что украинской делегации придется столкнуться с дополнительными трудностями при подготовке и проведении нынешнего саммита Североатлантического альянса , стало известно еще в начале года. Тогда Будапешт начал грозить блокировкой из-за «языковой статьи» украинского Закона «Об образовании» всех действий Киева, направленных на европейскую и евроатлантическую интеграцию. Так что под угрозой оказалось и само участие нашей страны в саммите.

Но такое злоупотребление принципом консенсуса не понравилось другим членам Альянса. Прежде всего американцам, которые «повлияли» на Венгрию во время подготовки и проведения визита в США министра иностранных дел этой страны. В результате Будапешт перестал блокировать участие Киева в саммите, заявив при этом, что не допустит проведения заседания комиссии Украина-НАТО. Но и эту блокировку удалось обойти путем проведения трехсторонней комиссии Украина-Грузия-НАТО во второй день саммита. Кроме нее украинская делегация была приглашена к участию в заседании Североатлантического совета на уровне глав государств и правительств, в заседании глав государств и правительств стран — контрибьюторов Тренировочной миссии НАТО в Афганистане «Решительная поддержка» и в специальной сессии «НАТО привлекает. Диалог в рамках брюссельского саммита». Таким образом, Альянс продемонстрировал желание развивать отношения с нашей страной и предоставлять ей поддержку, несмотря на возражения отдельных его членов.

Молдовы и И эта поддержка активно проявлялась с самого начала мероприятия и была зафиксирована в его итоговой декларации. Наиболее важны для нас четыре пункта этого документа. П. 7, в котором НАТО высказывается в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины Грузии , призывая РФ вывести с их территорий свои войска, осуждая «незаконную аннексию Крыма , которую мы не признаем и не признаем», настаивая на необходимости «прекратить дискриминацию крымских татар и членов других местных общин» и допуске международных мониторинговых организаций. Также участники саммита призвали к «полной имплементации Минских договоренностей всеми сторонами» и высказали поддержку усилиям Нормандского формата и Трехсторонней контактной группы.

Следующим (8-м) пунктом декларации страны — члены НАТО подтвердили, что «конфликт в и вокруг Украины в текущих условиях — тема номер один» в их повестке дня. В п. 62 были подтверждены евроатлантические устремления Украины со ссылкой на решения бухарестского саммита 2008 г. А в п. 66 документа члены Альянса заявили о своей твердой поддержке права Украины выбирать внешнеполитический курс без какого-либо внешнего вмешательства.

Не менее важными для нас стали и те пункты декларации, в которых за различные преступления осуждается Кремль. Среди них: пытки и перемещение граждан Украины в российские тюрьмы, кибератаки, распространение фейков, вмешательство в избирательные кампании и ряд других. Кроме этого, РФ впервые на уровне Альянса обвинили в убийстве пассажиров малазийского «Боинга» рейса MH-17, добавив: «Мы призываем Российскую Федерацию взять на себя ответственность и сотрудничать всеми возможными способами для установления истины, справедливости и виновных». В связи с этим декларацию саммита уже назвали наиболее «антироссийской».

Однако практических результатов, а тем более для Украины, факт принятия такой декларации в скором времени не принесет. Хотя бы потому, что за пунктами, осуждающими Россию, не следует пунктов, хотя бы призывающих ее наказывать, не говоря уже о пунктах с конкретными механизмами воздействия (кроме продления санкций, к которым РФ потихоньку приспосабливается). Вместо них только призывы не убивать или не пытать людей. Ну и предупреждение не задирать само НАТО: принятие программы «4 по 30», предусматривающей создание 30 механизированных батальонов, 30 авиационных эскадрилий и соединения из 30 боевых кораблей, которые должны быть готовы к использованию в течение 30 дней. При этом Альянс заявил, что не угрожает России, и призвал развивать диалог с ней.

Стоит отметить, что и Украина, несмотря на то что по большей части в ее адрес звучали слова поддержки, не осталась без своей доли критики. Таковой можно считать призыв к выполнению всех пожеланий Венецианской комиссии относительно закона об образовании. Да и пожелания не останавливаться в проведении реформ тоже звучали неоднозначно.

Так что открывать шампанское по поводу очень удачного для Украины саммита НАТО, пожалуй, рановато. Можно радоваться тому, что участие в нем не сорвалось, что подтвердило заинтересованность лидеров Альянса. Также в очередной раз были подтверждены перспективы евроатлантической интеграции Украины и желание НАТО развивать отношения с ней. Однако никаких конкретных сроков возможного вступления Украины в НАТО не прозвучало, да и прозвучать не могло. Ведь, как сказал посол Канады в Украине Роман Ващук, в Альянсе не готовы начинать разговор о полноценном членстве Украины при «нынешних обстоятельствах».

Он не уточнил, что имеет в виду под этими «обстоятельствами». Но к ним, очевидно, стоит отнести не самое сплоченное состояние организации и «языковой» спор Украины с одним из ее членов. Но главное, разумеется, — война с Россией: слишком уж проблемным будет для Альянса такой новичок.

Так что, видимо, о перспективах членства Украины в Альянсе, несмотря на все большее их сближение, на серьезном уровне заговорят еще не скоро. Однако настрой на будущую евроатлантическую интеграцию на данный момент сводить к функции морковки, заставляющей ослика двигаться вперед, все же не стоит. Хотя и отрицать ее наличие тоже нельзя: нереформированные партнеры, в конце концов, просто слишком дорого обходятся.

Ввиду этого ряд экспертов не исключает «членство без членства» нашей страны в НАТО — то есть такой уровень развития отношений, когда Украина будет задействована во многих программах, будет вносить свой вклад и получать помощь на уровне полноценных партнеров, но официально в организацию не вступит. А значит, и гарантий защиты от нее иметь не будет, к сожалению.

Хотя и такое состояние может принести достаточно пользы Украине и оградить от некоторых неприятных моментов. Например, от необходимости занимать четкую позицию в вопросах, которые становятся предметами жарких дискуссий между членами Альянса. Прежде всего между такими нашими важными партнерами, как США и Германия (хотя на нынешнем этапе, когда Вашингтон нещадно критикует Берлин за участие в «Северном потоке-2» вместо того, чтобы довести расходы на оборону до обещанных 2% ВВП, позиция Киева, тратящего на оборону гораздо больший процент, чем все члены НАТО за исключением американцев, не вызывает сомнений, но особо на ней настаивать нам не нужно).

А вот возможность присутствовать в месте, где принимаются важнейшие решения относительно глобальной безопасности, и как минимум доносить свою позицию у Киева и так есть (и, как показал ответ НАТО на венгерский демарш, лишать нас этого права не собираются). При этом делать это Украина может и во время многосторонних заседаний и на двустороннем уровне: у Петра Порошенко во время саммита состоялся ряд встреч с лидерами важнейших для нашей страны партнеров, например, Польши Франции и США.

Последняя встреча, во время которой стороны обсудили дальнейшее сотрудничество в оборонной сфере (будем надеяться, что в том числе и новые поставки летальных вооружений), «Северный поток-2» и будущие переговоры Трампа с Путиным, показала то внимание, которое США уделяют сотрудничеству с Украиной. Ведь из-за незапланированного экстренного заседания стран — членов НАТО в закрытом формате, на котором американский президент убедил партнеров повысить оборонные расходы, повестка саммита сильно изменилась. Были отменены и ряд двусторонних встреч с участием Трампа. Но не его встреча с украинским президентом.