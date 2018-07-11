В ДНР призвали Киев к согласованию гарантий безопасности ремонтных работ

ДОНЕЦК , 11 июл — РИА Новости . Киев почти за два месяца не согласовал ни одной заявки на предоставление гарантий безопасности для ремонтных работ от самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявила в среду Виктория Талакина — пресс-секретарь полпреда ДНР в контактной группе Дениса Пушилина

По ее словам, на заседании контактной группы Пушилин обратил внимание на возобновление накануне встречи в Минске ремонтных работ на шламонакопителе фенольного завода в подконтрольном Киеву Новгородском. Он отметил, что это стало возможным благодаря содействию миссии ОБСЕ и готовности ДНР к компромиссу.

"Полпред ДНР напомнил участникам контактной группы и, в первую очередь, представителям Украины о том, что прогресс, которого удалось достигнуть в вопросе проведения ремонтно-восстановительных работ на данном объекте, стал возможным благодаря готовности республики к поиску компромисса. В то время как украинские представители в СЦКК систематически не согласовывают заявки на проведение ремонтных работ на территории ДНР, отказывая в предоставлении гарантий безопасности", — написала на своей странице в Facebook Талакина.

По ее словам, с 18 мая представители Киева не предоставили гарантии безопасности ни по одной из ранее направленных ДНР заявок, несогласованными остаются десятки заявок на проведение ремонтных работ.

"Это значит, что без поставок электроэнергии и воды остаются мирные граждане и инфраструктурные объекты, находящиеся вблизи линии фронта. Денис Пушилин выразил надежду на то, что возобновление ремонтно-восстановительных работ на шламонакопителе третей очереди фенольного завода после двух лет сложнейших переговоров станет залогом восстановления практики согласования заявок украинской стороной", — добавила Талакина.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысячи человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.