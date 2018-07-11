В Минске завершилась встреча контактной группы по Украине

По итогам переговоров Грызлов рассказал, что к Киеву звучали призывы не уходить от обсуждения острых тем, в том числе вопросов амнистии и особого статуса Донбасса. По его словам, отсутствие таких шагов со стороны украинских властей может быть объективно воспринято как «нежелание разрешить ситуацию в Донбассе в соответствии с „минскими договоренностями“.

На встрече обсуждались защита и восстановление объектов гражданской инфраструктуры, в том числе водоснабжения и мобильной связи в Донбассе, выполнение соглашения о прекращении огня в связи со сбором урожая с 1 июля. Полпред России отметил, что в целом „можно констатировать улучшение обстановки вдоль линии соприкосновения“, но „ряд проблем остаются не решенными“ из-за действий украинских силовиков. Он призвал Киев не пользоваться перемирием для укрепления своих позиций.