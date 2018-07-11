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В Минске завершилась встреча контактной группы по Украине
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В Минске завершилась встреча контактной группы по Украине 

Российская Газета 11 июля 2018
Фото: Парламентская газета
Встреча контактной группы по урегулированию вооруженного конфликта на Украине прошла в среду в белорусской столице. Самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики на переговорах представляли Денис Пушилин и Владислав Дейнего. Во встрече принял участие представитель РФ в группе Борис Грызлов.
По итогам переговоров Грызлов рассказал, что к Киеву звучали призывы не уходить от обсуждения острых тем, в том числе вопросов амнистии и особого статуса Донбасса. По его словам, отсутствие таких шагов со стороны украинских властей может быть объективно воспринято как «нежелание разрешить ситуацию в Донбассе в соответствии с „минскими договоренностями“.
На встрече обсуждались защита и восстановление объектов гражданской инфраструктуры, в том числе водоснабжения и мобильной связи в Донбассе, выполнение соглашения о прекращении огня в связи со сбором урожая с 1 июля. Полпред России отметил, что в целом „можно констатировать улучшение обстановки вдоль линии соприкосновения“, но „ряд проблем остаются не решенными“ из-за действий украинских силовиков. Он призвал Киев не пользоваться перемирием для укрепления своих позиций.
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