В Киеве отметили улучшение ситуации в Донбассе после «хлебного» перемирия

Ранее контактная группа по урегулированию ситуации на Украине согласовала полное прекращение огня в Донбассе с 1 июля, однако стороны конфликта уже обвинили друг друга в обстрелах.

"После начала «хлебного перемирия» ситуация безопасностью улучшилась… Однако полноценный режим тишины так и не стал реальностью, нарушения режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований отдельных районов Донецкой и Луганской областей продолжаются", — написала Олифер на своей странице в Facebook.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.