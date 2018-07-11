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В Киеве отметили улучшение ситуации в Донбассе после «хлебного» перемирия
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В Киеве отметили улучшение ситуации в Донбассе после «хлебного» перемирия 

РИА Новости 11 июля 2018
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 11 июл — РИА Новости. Власти Украины отмечают улучшение ситуации с безопасностью после введения «хлебного» перемирия в Донбассе, однако полностью оно не соблюдается, сообщила в среду Дарья Олифер — пресс-секретарь представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы.
Ранее контактная группа по урегулированию ситуации на Украине согласовала полное прекращение огня в Донбассе с 1 июля, однако стороны конфликта уже обвинили друг друга в обстрелах.
"После начала «хлебного перемирия» ситуация безопасностью улучшилась… Однако полноценный режим тишины так и не стал реальностью, нарушения режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований отдельных районов Донецкой и Луганской областей продолжаются", — написала Олифер на своей странице в Facebook.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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