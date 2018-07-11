На Украине призвали «бить в челюсть» русских

Бывший народный депутат Украины Ирина Фарион назвала призыв «давать в челюсть» всем русскоязычным гражданам страны нормальной реакцией на дискриминацию украиноязычного населения. Об этом пишет «Обозреватель».

«Эти люди признают только один способ — этот способ называется сила. Если до вас не доходит наша интеллектуальная сила, нравственная, духовная, тогда надо применять силу физическую», — заявила она в эфире телеканала «Черновцы».

По словам экс-депутата, украинцы должны стать агрессивными и экспансивными на своей земле, тогда их перестанут «бить».

Фарион заявила, что на Украине дискриминируют только украиноязычное население, и этому не может помешать даже Конституция страны.

«Что с того, что у нас есть 10 статья Конституции, которая пишет, что украинский язык — государственный? Что с того, что у нас есть решение Конституционного суда от 1999 года о том, что украинский язык — обязателен к употреблению абсолютно во всех областях жизни?», — спросила Фарион.

Депутат добавила, что когда закон бессилен, должен наступить суд Линча.