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На Украине призвали «бить в челюсть» русских
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На Украине призвали «бить в челюсть» русских 

Рамблер 11 июля 2018
Бывший народный депутат Украины Ирина Фарион назвала призыв «давать в челюсть» всем русскоязычным гражданам страны нормальной реакцией на дискриминацию украиноязычного населения. Об этом пишет «Обозреватель».
«Эти люди признают только один способ — этот способ называется сила. Если до вас не доходит наша интеллектуальная сила, нравственная, духовная, тогда надо применять силу физическую», — заявила она в эфире телеканала «Черновцы».
По словам экс-депутата, украинцы должны стать агрессивными и экспансивными на своей земле, тогда их перестанут «бить».
Фарион заявила, что на Украине дискриминируют только украиноязычное население, и этому не может помешать даже Конституция страны.
«Что с того, что у нас есть 10 статья Конституции, которая пишет, что украинский язык — государственный? Что с того, что у нас есть решение Конституционного суда от 1999 года о том, что украинский язык — обязателен к употреблению абсолютно во всех областях жизни?», — спросила Фарион.
Депутат добавила, что когда закон бессилен, должен наступить суд Линча.
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