Ещё
На Украину надвигается шквальный ветер с градом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Украину надвигается шквальный ветер с градом 

Украина.ру 11 июля 2018
Фото: Украина.ру
До конца суток 11 июля в южных, центральных и восточных областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с, в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Луганской областях местами сильные ливни. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
12 июля в большинстве областей ожидаются грозы, днем в Прикарпатье и Закарпатье местами сильные дожди, в западных, центральных и восточных областях шквальный ветер до 15-20 м/сек.
Ранее министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак сообщил, что в последние годы в Украине участились погодные аномалии. За прошлый год повышение средней годовой температуры воздуха составляло 1,1 градуса.
По его словам, зафиксированные в Украине в течение последних лет, подтверждают наличие негативных процессов изменения климата.
Украина.ру: последние новости
Украина в ожидании конца света. И воды Ищенко объяснил, по какому принципу оценивается политическая составляющая лозунгов MH-17: Виновные будут отбывать наказание на Украине
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Солсбери произошел новый инцидент113
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками319
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала87
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС168
Умер Виктор Фетисов3
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение