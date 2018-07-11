На Украину надвигается шквальный ветер с градом

До конца суток 11 июля в южных, центральных и восточных областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с, в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Луганской областях местами сильные ливни. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

12 июля в большинстве областей ожидаются грозы, днем в Прикарпатье и Закарпатье местами сильные дожди, в западных, центральных и восточных областях шквальный ветер до 15-20 м/сек.

Ранее министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак сообщил, что в последние годы в Украине участились погодные аномалии. За прошлый год повышение средней годовой температуры воздуха составляло 1,1 градуса.

По его словам, зафиксированные в Украине в течение последних лет, подтверждают наличие негативных процессов изменения климата.