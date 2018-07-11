Немецкие СМИ: Россия в отличие от Украины масштабно развивает Крым

С присоединением полуострова ремонтируются дороги, создаётся жилая площадь. Украина этого не делала.

Жизнь в Крыму после присоединения России стала лучше и спокойнее, а на развитие полуострова страна не жалеет денег. К такому выводу пришел журналист немецкого издания Deutschlandfunk.

После 2014 года Крым стал проектом престижа для российских властей. И в первую очередь для развития полуострова, необходимо было наладить прочные связи с материком. Один проект моста обошелся в три миллиарда евро, однако, по словам жителей Крыма, которые приводит журналист, это существенно упростило жизнь. Помимо самого полуострова активное развитие получил и весь юг России.

В статье он приводит рассказ семейной пары бизнесменов из Ялты. Они занимаются поставкой немецких кухонь. Когда они начинали свой бизнес, Крым был еще частью Украины, поэтому им есть с чем сравнить. Бизнесмены уверены, что теперь все финансовые операции стали намного прозрачнее — офис в Москве , через который они проводят деньги, присылает им все отчеты. Раньше эти операции приходилось делать через Киев, который не присылал взамен никаких подтверждающих документов. С приходом России небольшой семейный бизнес абсолютно чист в налоговом плане.

Журналист подчеркивает, что деятельность по продажам кухонь абсолютно легальна. Она не попадает под санкции Евросоюза

Отдельно автор статьи отмечает активное развитие транспортной инфраструктуры. С середины мая в Крым ездят автомобили и автобусы, продолжается строительство железной дороги, а также автобана через полуостров.

В статье приводится высказывание представителя крымской ассоциации предпринимателей Ивана Плохотниченко. Он говорит о том, что сейчас строительный сектор переживает настоящий «бум».

«С тех пор как здесь правит Россия, дороги ремонтируются, создаётся жилая площадь, чего не делалось в годы Украины», — говорится в статье.

По словам министра экономического развития республики Крым Натальи Чабан, ВВП полуострова в 2017 году вырос на 10% по сравнению с прошлым годом.

В числе масштабных проектов транспортной инфраструктуры автор статьи назал Крымский мост и трассу «Таврида».