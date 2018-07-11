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Киев уличил американские СМИ в распространении российской пропаганды
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Киев уличил американские СМИ в распространении российской пропаганды 

Lenta.ru 11 июля 2018
Фото: Lenta.ru
Лозунг «Слава Украине!» несет в себе патриотический подтекст, а не националистический, а указывающие на обратное американские СМИ занимаются распространением российской пропаганды. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Украины, опубликованном в среду, 11 июля, на странице ведомства в Facebook.
«Средства массовой информации должны функционировать, основываясь исключительно на достоверной информации. Мы хотели бы напомнить ESPN и USA Today, что «Слава Украине!» — это патриотический лозунг, подобный тем, которые произносятся во многих демократических странах для выражения любви и гордости за свою нацию», — говорится в сообщении.
По утверждению Киева, лозунг не имеет никакой связи с ультранационализмом. «Пожалуйста, не распространяйте российскую пропаганду», — говорится в обращении МИД Украины.
К сообщению приложены скриншоты материалов американского телеканала ESPN и газеты USA Today. В статье на сайте спортивного телеканала указывается, что фраза «"Слава Украине!" — это лозунг антироссийских националистов, появившийся после аннексии Крыма Россией в 2014 году». Авторы USA Today указывают, что «"Слава Украине!"» — политический лозунг, появившийся во время революции 2014 года и сейчас используемый украинскими ультранационалистами».
9 июля значение лозунга «Слава Украине!» британским СМИ объяснило посольство Украины в Великобритании. Дипломаты обратили внимание изданий The Sun и The Independent на то, что данная фраза является аналогом выражений «Да здравствует Франция», «Да здравствует королева», «Пусть Польша будет Польшей». «Вы будете называть тех, кто повторяет эти фразы, националистами и освистывать их?» — поинтересовались сотрудники дипломатического представительства Украины в Великобритании.
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