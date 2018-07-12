МИД Венгрии отказался поддерживать сближение Украины и НАТО 

В министерстве иностранных дел Венгрии сообщили об отказе властей страны поддерживать сближение Украины и НАТО и дали понять, что официальный Будапешт будет продолжать блокировать попытки Киева войти в НАТО.
Причина этого шага — нарушение прав национальных меньшинств на Украине, говорится в заявлении официального представителя МИД Венгрии Тамаша Менцера. По словам Менцера, которого цитирует ТАСС, власти Венгрии по-прежнему не будут давать согласия «на проведение любого саммита или встреч на уровне министров между Украиной и НАТО и будет налагать вето на совместные двусторонние заявления НАТО и Украины». Свою позицию на этот счет власти Венгрии озвучили в апреле этого года.
Напомним, что отношения между двумя соседними странами испортились после принятия Верховной Радой Украины под давлением украинских националистов в конце прошлого года новой редакции «Закона об образовании». В вызвавшей большой резонанс в ряде восточноевропейских стран и России статье номер семь говорится о фактическом запрете использования языков национальных меньшинств при обучении в школе. В большей степени закон затрагивает интересы этнических венгров в Закарпатской области, где в отдельных районах они составляют большинство населения.
В январе 2018 года глава МИД Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что новые «языковые» инициативы украинских властей приведут к дальнейшим ограничениям прав национальных меньшинств. А в конце июня Сийярто в резкой форме высказался в адрес украинских властей, попросив их «оставить в покое» венгерское меньшинство в Закарпатье.