На Украине предложили ввести санкции против черноморских портов России

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян предложил ввести ограничительные меры против портов России в Черном море в качестве ответа на задержание судов, следующих в украинские порты, сообщает РИА «Новости».

«Украина должна принять зеркальные меры, мы предоставили свои предложения, мы также это обсуждали вчера в Страсбурге с коллегами и ЕС, и с американскими коллегами. Есть несколько инициатив с нашей стороны. Посмотрим, насколько они будут поддержаны. По моему мнению, должны быть наложены, как минимум, санкции на те российские порты, которые находятся в бассейне Черного моря», — сказал Омелян в эфире телеканала «112 Украина».

«Мы фиксируем с апреля месяца этого года регулярные осмотры с целью остановки всех судов, которые идут в направлении Мариупольского или Бердянского портов. Мы понимаем, что Россия делает это специально, чтобы фактически заставить судовладельцев поменять порты», — добавил он.

По данным украинского министерства, в период с 29 апреля по 9 июля Россия задержала для досмотра 93 судна, которые направлялись в порты Украины через Керченский пролив.