Ещё
На Украине предложили ввести санкции против черноморских портов России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Украине предложили ввести санкции против черноморских портов России 

Rambler News Service 11 июля 2018
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян предложил ввести ограничительные меры против портов России в Черном море в качестве ответа на задержание судов, следующих в украинские порты, сообщает РИА «Новости».
«Украина должна принять зеркальные меры, мы предоставили свои предложения, мы также это обсуждали вчера в Страсбурге с коллегами и ЕС, и с американскими коллегами. Есть несколько инициатив с нашей стороны. Посмотрим, насколько они будут поддержаны. По моему мнению, должны быть наложены, как минимум, санкции на те российские порты, которые находятся в бассейне Черного моря», — сказал Омелян в эфире телеканала «112 Украина».
«Мы фиксируем с апреля месяца этого года регулярные осмотры с целью остановки всех судов, которые идут в направлении Мариупольского или Бердянского портов. Мы понимаем, что Россия делает это специально, чтобы фактически заставить судовладельцев поменять порты», — добавил он.
По данным украинского министерства, в период с 29 апреля по 9 июля Россия задержала для досмотра 93 судна, которые направлялись в порты Украины через Керченский пролив.
Rambler News Service: последние новости
Украине не хватило денег на участие в детском «Евровидении» В НАТО рассказали, как Украина может приблизиться к вступлению в альянс Мэр Львова предложил разместить лозунг «Слава Украине!» на эмблеме сборной страны
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками315
В Солсбери произошел новый инцидент94
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала79
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС167
Умер Виктор Фетисов3
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение