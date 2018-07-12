Политолог: Украина ведет себя как уголовница

Согласно пояснительной записке, украинские предприятия ОПК не смогли выполнить свои обязательства и поставить в Россию товары военного назначения и двойного использования из-за санкций, которые ввел президент Украины против России.

После этого компании из России начали обращаться в суды для взыскания задолженности, пени и других штрафных санкций, несмотря на ссылки украинских предприятий на форс-мажорные обстоятельства.

"Именно поэтому предлагается на особый период запретить стране-агрессору взимать и задолженность с предприятий «Укроборонпрома», и истребовать залоги, которые были зарегистрированы в качестве обеспечения соответствующих долговых обязательств", — сказал секретарь парламентского комитета по вопросам безопасности и обороны Иван Винник

Согласно принятому Радой документу, запрещается взимать пени с украинских компаний оборонно-промышленного комплекса, которые задолжали российским компаниям, а также принудительно взыскивать долги. Документ также обязывает прекратить уже открытые производства и не открывать новые. Закон еще должен подписать президент Украины.

"Преступник официально признал, что он преступник. Только так можно прокомментировать это решение Рады. Это какой-то сюрреализм. Не представляю, что такое могло бы случиться в цивилизованном европейском государстве. Получается, что Украина только на словах стремится в Европейский союз , а сама ведет себя как уголовница", — сказал Иван Мезюхо.

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