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Политолог: Украина ведет себя как уголовница
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Политолог: Украина ведет себя как уголовница 

РИА Новости 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Верховная рада приняла закон, освобождающий предприятия госконцерна «Укроборонпром» от уплаты долгов и пени компаниям из России. Это решение поддержали 244 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.
Согласно пояснительной записке, украинские предприятия ОПК не смогли выполнить свои обязательства и поставить в Россию товары военного назначения и двойного использования из-за санкций, которые ввел президент Украины против России.
После этого компании из России начали обращаться в суды для взыскания задолженности, пени и других штрафных санкций, несмотря на ссылки украинских предприятий на форс-мажорные обстоятельства.
"Именно поэтому предлагается на особый период запретить стране-агрессору взимать и задолженность с предприятий «Укроборонпрома», и истребовать залоги, которые были зарегистрированы в качестве обеспечения соответствующих долговых обязательств", — сказал секретарь парламентского комитета по вопросам безопасности и обороны Иван Винник.
Согласно принятому Радой документу, запрещается взимать пени с украинских компаний оборонно-промышленного комплекса, которые задолжали российским компаниям, а также принудительно взыскивать долги. Документ также обязывает прекратить уже открытые производства и не открывать новые. Закон еще должен подписать президент Украины.
В эфире радио Sputnik политолог Иван Мезюхо прокомментировал решение украинских законодателей.
"Преступник официально признал, что он преступник. Только так можно прокомментировать это решение Рады. Это какой-то сюрреализм. Не представляю, что такое могло бы случиться в цивилизованном европейском государстве. Получается, что Украина только на словах стремится в Европейский союз, а сама ведет себя как уголовница", — сказал Иван Мезюхо.
У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — «ВКонтакте» и Одноклассники.
Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. Обещаем!
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