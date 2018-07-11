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Гройсман отчитал министра за письмо «Росатому»
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Гройсман отчитал главу Минэнерго Украины за письмо Росатому 

Деловая газета «Взгляд» 11 июля 2018
Фото: EPA
Глава украинского правительства Владимир Гройсман раскритиковал министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика, за якобы направленное им руководству Росатома письмо о встрече по вопросам возобновления совместных проектов в атомной энергетике.
Так, Гройсман заявил, что у Минэнерго нет мандата вести переговоры с Россией.
«И все такие вещи, провокационные запросы нужно координировать с МИД, и действовать только в пределах тех директив и мандатов, который предоставляет правительство», — заявил премьер, обращаясь к министрам в кабмине, передает РИА «Новости».
Во вторник украинские СМИ публиковали письмо министра энергетики Игоря Насалика на имя первого заместителя директора Росатома Кирилла Комарова, в котором говорится о перспективах для наращивания сотрудничества в сфере атомной энергетики между Россией и Украиной.
Сам Насалик назвал письмо фейком. В Росатоме также заявили, что письма от Украины о строительстве завода ядерного топлива не получали.
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