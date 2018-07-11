Гройсман отчитал министра за письмо «Росатому»

Гройсман отчитал главу Минэнерго Украины за письмо Росатому

Так, Гройсман заявил, что у Минэнерго нет мандата вести переговоры с Россией

«И все такие вещи, провокационные запросы нужно координировать с МИД, и действовать только в пределах тех директив и мандатов, который предоставляет правительство», — заявил премьер, обращаясь к министрам в кабмине, передает РИА «Новости».

Во вторник украинские СМИ публиковали письмо министра энергетики Игоря Насалика на имя первого заместителя директора Росатома Кирилла Комарова , в котором говорится о перспективах для наращивания сотрудничества в сфере атомной энергетики между Россией и Украиной

Сам Насалик назвал письмо фейком. В Росатоме также заявили, что письма от Украины о строительстве завода ядерного топлива не получали.