Гройсман отчитал министра за письмо «Росатому»

Глава украинского правительства Владимир Гройсман раскритиковал министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика, за якобы направленное им руководству Росатома письмо о встрече по вопросам возобновления совместных проектов в атомной энергетике.
«И все такие вещи, провокационные запросы нужно координировать с МИД, и действовать только в пределах тех директив и мандатов, который предоставляет правительство», — заявил премьер, обращаясь к министрам в кабмине, передает РИА «Новости».
Во вторник украинские СМИ публиковали письмо министра энергетики Игоря Насалика на имя первого заместителя директора Росатома Кирилла Комарова, в котором говорится о перспективах для наращивания сотрудничества в сфере атомной энергетики между Россией и Украиной.
Сам Насалик назвал письмо фейком. В Росатоме также заявили, что письма от Украины о строительстве завода ядерного топлива не получали.