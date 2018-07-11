С чем Порошенко уехал из Брюсселя

С чем уехал Порошенко из Брюсселя: хуже, чем могло быть

Как признали многие эксперты, саммит был не таким успешным для Украины , как хотели показать еврочиновники и президент Украины Петр Порошенко . Просто европейцы традиционно тактичны в своих высказываниях и льстили гостям. При этом утвержденные в документе намерения пока что туманны. А вот требования — очевидны. Как и всегда, Евросоюз предоставит кредит Украине, если та будет выполнять условия ЕС.

«Мы поможем, но нужно посмотреть»

«По итогам саммита наши европейские коллеги и партнеры акцентируют внимание на внедрении так называемого Плана Маршалла, который со временем был переименован в «Реформы ради инвестиций». Одни из его составляющих — это учреждение в Украине независимого энергорегулятора, бизнес-обмудсмена и e-деклараций для гражданских организаций. И беспокойства, выраженные европейцами через рекомендации, и есть та работа, которую Украине стоит выполнить, если она имеет какие-то виды на глубокую интеграцию с энергетическим, таможенным, единым цифровым рынком и ассоциации Шенгенской зоны», — сообщил экономический и политический эксперт Андрей Вигиринский.

Пока непонятно, как в Европе оценивают реформу госзакупок. Вигиринский говорит, что нужно посмотреть, как начнется малая приватизация — тогда и посмотрим, как идут приватизационные процессы через платформу госзакупок ProZorro.

Из позитива, по словам Вигиринского — утверждение энергетической стратегии для Украины. Правда, неизвестно, какую сумму кредита ЕС готов предоставить украинской стороне на сферу энергоэффективности и сохраняющих энергию технологий, предусмотренной энергостратегией. Финансовый аналитик, ссылаясь на данные от министра ЖКХ и регионального строительства Геннадия Зубко , сказал, что этот рынок оценивает в пределах $50-70 млрд

ЕС заикнулся было, что будет помогать в этом деле через фонд энергоэффективности, но детали не были озвучены.

«Что касается инвестиций в украинскую безопасность движения, то в этой связи ЕБРР прокредитует на 75 млн евро Киев, Днепр, Львов, Одессу и Харьков, в т.ч. на дальнейшее строительство и модернизацию Харьковского метрополитена. Было сказано, что в Украине смертность на дорогах в 4 раза выше, чем в ЕС. В то же время, не стоит забывать, что у нас есть дорожный фонд (состоит из уплаченного водителями налога на топливо — ред.), 5% из которого идут на безопасность движения», — напомнил Вигринский.

Порошенко уже не хочет в ЕС

Юбилейный саммит был подведением итогов реформаторской деятельности Петра Порошенко. Это заметил политолог-международник Украинского института анализа и менеджмента политики Владимир Воля.

Еврочиновники, сказал он, похвалили Украину за реформы. Которые, вместе с тем, половинчатые. Медицинская, образовательная, пенсионная, судебная реформы начаты, но когда закончатся и с каким результатом — неясно. Реформа энергорынка также запущена, но и здесь не все понятно. А вот насчет Антикоррупционного суда, то власти уже некуда было деваться, и она проголосовала за непопулярные для себя меры. Да и на саммите заявили — ждем изменений в закон (по вопросу апелляции).

«Мы приветствовали принятие закона «О Высшем антикоррупционном суде», что является важным шагом в борьбе с коррупцией. Мы ожидаем скорейшего принятия необходимых поправок, которые будут гарантировать распространение юрисдикции этого суда на обжалование соответствующих решений, принятых судами общей юрисдикции… Мы приветствовали намерение Украины запустить этот суд в полном объеме до конца года», — говорится в заявлении.

В декларацию, заметил международник, был включен пункт о недопущении сужения прав нацменьшинств и недопущении дискриминации — это о пункте 7 украинской реформы образования, которым возмущены венгры. Мы помним, что ЕС поддерживает это возмущение и продавливает Украину на внесение правок в этой реформе.

Обращая внимание на совместно выпущенную декларацию по итогам мероприятия, Воля сказал, что вопрос Крыма и Донбасса развели.

«Что касается Крыма, то здесь говорится об агрессивных действиях вооруженных сил России. Для Донбасса сделали отдельную статью с более мягкими формулировками — не теми, на которых настаивала правящая коалиция при принятии Закона о реинтеграции и деоккупации. То, что было естественным с точки зрения международного права — осталось таким, а наши попытки повлиять на изменения формулировок, которые были бы выгодны нашей власти — не случились. Также и вопрос свободы слова в стране был включен в декларацию», — подчеркнул политэксперт.

По его словам, теперь Порошенко сместил акцент на более прикладные задачи (на интеграцию в те рынки, о которых говорил Вигиринский), чем на глобальное вступление в ЕС, куда Украину пока не пускают.

Только жесткие условия

«Теперь условия предоставления траншей макрофинансовой помощи для Украины будут свидетельствовать о том, что будут важны не только экономические реформы, создание рабочих мест и борьба с коррупцией, но и политические вопросы — изменение избирательной системы, проблема ЦИКа (обновление его состава — ред.). Вопрос демократии и свободы слова, думаю, тоже будут», — сказал Воля.

Как подметил политолог, в Украине понимают, что с вопросом ЦИКа до осени тянуть уже нельзя. Иначе ей не видать первого транша еврокредита, а сотрудничество с МВФ так и не будет разморожено.

«Кроме того, 600 млн евро (невыданная за невыполненные Украиной условия кредитования третья часть транша макрофинансовой помощи в размере 1,8 млрд евро, утвержденной ЕС в 2016 году — ред.) не включили в эту декларацию. Теперь только жесткие условия, никто уже не будет делать вид, что не замечает никаких манипуляций со стороны нашего политикума. Точно также с ЦИК — ну не получится у Украины этот вопрос обойти. И если там не будут пропорционально представлены основные политические игроки кроме партии власти, то не думаю, что это сойдет с рук украинскому парламенту», — уверен Владимир Воля.

Но мало того, Украина и пункты в Соглашении об Ассоциации с ЕС не выполняет. О чем недавно заявил глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли. И о чем, кстати, сказано в декларации саммита, которую еще нужно ратифицировать.