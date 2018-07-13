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В Киеве автомобиль с депутатами Рады протаранил толпу митингующих
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В Киеве автомобиль с депутатами Рады протаранил толпу митингующих 

Пятый канал 20 минут назад
Фото: Пятый канал
Возле здания Верховной Рады в столице Украины автомобиль с народными депутатами наехал ни митингующих возле здания украинского парламента, сообщает агентство УНН со ссылкой на слова нардепа Павла Пензеныка.
Ехали по улице Институтской, поворачивали на Шелковичную. Кто-то из митингующих узнал народных депутатов в автомобиле. Там было три народных депутата, кроме меня — еще двое. Бросились на автомобиль, начали бить его ногами, руками, тяжелыми предметами,
— сказал Пензенык.
По имеющейся информации, из-за наезда машины пострадали два активиста, у одного из которых — открытый перелом ноги.
11 июля в Киеве начались протесты автомобилистов и рабочих, которые требуют отмены штрафов авто с иностранной регистрацией, а также конфискации нерастаможенных машин, у которых истек срок пребывания на Украине.
Ранее Пятый канал сообщал и о том, как избиение замглавы партии «Разумная сила» в Киеве попало на видео.
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