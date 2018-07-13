В Киеве автомобиль с депутатами Рады протаранил толпу митингующих

Возле здания Верховной Рады в столице Украины автомобиль с народными депутатами наехал ни митингующих возле здания украинского парламента, сообщает агентство УНН со ссылкой на слова нардепа Павла Пензеныка.

Ехали по улице Институтской, поворачивали на Шелковичную. Кто-то из митингующих узнал народных депутатов в автомобиле. Там было три народных депутата, кроме меня — еще двое. Бросились на автомобиль, начали бить его ногами, руками, тяжелыми предметами,

— сказал Пензенык.

По имеющейся информации, из-за наезда машины пострадали два активиста, у одного из которых — открытый перелом ноги.

11 июля в Киеве начались протесты автомобилистов и рабочих, которые требуют отмены штрафов авто с иностранной регистрацией, а также конфискации нерастаможенных машин, у которых истек срок пребывания на Украине.

Ранее Пятый канал сообщал и о том, как избиение замглавы партии «Разумная сила» в Киеве попало на видео.