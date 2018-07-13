Переломный момент: Рада проиграла битву за растаможку

Машина с депутатами Рады сбила митингующих в центре Киева

Митингующие на Украине автомобилисты смогли добиться от правительства снижения налога на растаможку машин. Двое суток водители блокировали депутатам выезд из Верховой рады и бросались на их автомобили. Толпу пытался успокоить даже сын президента Украины Алексей Порошенко , но без пострадавших не обошлось. Депутаты успели до выхода на каникулы принять закон, предполагающий удешевление растаможки, но штрафы за езду с еврономерами пообещали повысить.

Массовые митинги автомобилистов в центре Киева против ужесточения законодательства в отношении ТС с еврономерами (или, как их называют на Украине, «евробляхами») дали первые результаты. Водителям, правда, не удалось добиться отмены огромных штрафов за езду на нерастаможенных машинах с «евробляхами». Однако депутаты Верховной Рады уже на следующий день после начала протестов приняли в первом чтении проект закона о снижении стоимости растаможки привезенных из-за границы автомобилей. За принятие законопроекта «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств» (№8487) проголосовали 265 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов, сообщило местное агентство «УНИАН»

Причем сделать это они успели буквально в самый последний момент — в эту пятницу, 13 июля, неожиданно для самих митингующих.

Это заседание парламента в текущей сессии было последним. Кроме того, как пишут местные СМИ, даже в обычные пятницы депутаты традиционно не могут принять ни одного решения из-за отсутствия значительного количества депутатов в сессионном зале: во время голосования просто не набирается необходимых для этого 226 голосов. Если бы вопрос перенесся на следующую сессию, которая откроется только в сентябре, ждать решения наболевшего вопроса пришлось бы минимум до сентября.

Учитывая накал страстей, протесты в таком случае могли бы затянуться — так, ранее руководитель организации «АвтоЕвроСила», специализирующейся на защите интересов таких водителей, Олег Ярошевич заявлял в своем фейсбуке, что акция будет бессрочной и продлится до тех пор, пока не будут исполнены требования митингующих.

В итоге акции протеста украинских водителей с перекрытием центральных улиц и запуском дымовых шашек продолжались в Киеве с самого утра 11 июля вплоть до 13 июля.

Они блокировали центральные улицы и препятствовали депутатам покидать здание Верховной Рады, бросаясь под колеса их премиальных автомобилей.

Попытку успокоить разъяренных автомобилистов предпринял даже сын президента Украины Петра Порошенко Алексей, которого «евробляхеры» буквально задержали при выходе из Верховной Рады. На снятом митингующими ролике видно, что Порошенко-младшего спрашивали о том, почему Рада не рассматривала «их» закон, и о том, почему депутаты не пробыли в зале до окончания заседания. На это Алексей Порошенко, который является членом парламентского комитета по налогам и таможенной политике, рассказал, какие именно законы рассматривались 12 июля, и попытался убедить людей, что их требования также были на повестке дня.

Тем не менее автомобилисты обвинили депутатов в том, что те не доработали и не только не согласились позаседать дополнительные час-два, но и просто убежали с заседания. Самого Порошенко они отпустили.

Куда хуже толпа встретила депутата Верховной рады Павла Пензеныка, который выезжал на затонированном Toyota Land Cruiser черного цвета, сообщило агентство УНН. На снятых очевидцами кадрах видно, что люди бросались на автомобиль, били его ногами и руками и кидали во внедорожник тяжелые предметы. Один из митингующих улегся на капот автомобиля и долгое время ехал, вцепившись в него. Другие же предлагали проткнуть автомобилю колеса, чтобы народный депутат не смог скрыться. В итоге, по данным очевидцев, в результате инцидента пострадали два человека. У одного из них открытый перелом ноги. После дорожного происшествия народного депутата вывели из автомобиля в сопровождении полиции.

Масштаб проблемы оказался действительно внушительным. Ряд автомобилистов, чтобы сэкономить при покупке ТС, предпочитает пригонять подержанные машины из-за границы.

Латвии и Такую ситуацию во многом можно назвать вынужденной из-за отсутствия на Украине стабильно работающих предприятий по производству автомобилей. В итоге чаще всего машины покупались в Польше Литве . Стоимость растаможивания таких ТС на Украине довольно высока: к примеру, за машину старше пяти лет стоимостью $20 тыс. согласно таможенному калькулятору приходится отдать более $6 тыс. Поэтому многие использовали «серые» схемы и провозили ТС на Украину без регистрации. Например, через Белоруссию . Такие незарегистрированные автомобили не только вызывали проблемы из-за недопоступления средств в бюджет Украины, но и становились головной болью для полиции при оформлении ДТП.

По состоянию на начало февраля 2018 года в стране находилось почти 425,4 тыс. транспортных средств с иностранной регистрацией, из которых более 246,4 тысяч — с нарушением срока пребывания.

При этом, по данным государственной фискальной службы Украины, с начала 2018 года в Украину было ввезено 146,8 тыс. транспортных средств личного пользования с иностранной регистрацией в режиме «транзит», 465,9 тыс. — в режиме «временного ввоза». Основными импортерами новых легковых автомобилей на Украине в январе — июне 2018-го ввезено 35,5 тыс. автомобилей, что принесло бюджету почти 7 млрд грн (порядка 16,6 млрд руб.) таможенных платежей. В течение 2017 основными импортерами в Украину было ввезено 79,5 тыс. новых легковых автомобилей, из которых оплачено 15,6 млрд грн (около 37 млрд руб.) таможенных платежей.

А в течение 2017 года на Украину всего было ввезено 958,5 тыс. машин с иностранной регистрацией.

Чтобы закрыть эту лазейку, кабинет министров сначала разработал, а потом и добился принятия постановления, согласно которому украинские полицейские получили доступ к таможенной базе «Инспектор-2006» и получили право конфисковать автомобили на так называемых «евробляхах» и выписывать постановления о неуплате таможенных платежей, предполагающие огромные штрафы. Водители сразу назвали такие действия Национальной полиции репрессиями.

Помимо снижения стоимости растаможки автомобилисты требовали отмены именно этого постановления. Теперь же украинские власти, очевидно, надеются, что волнения получится прекратить «малой кровью», ведь отменять закон, блокирующий «серую схему» ввоза автомобилей, которая в целом касается любых товаров, никто не будет.