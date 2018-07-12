Депутат Рады Пинзеник подтвердил, что стал участником ДТП в Киеве

Ранее в четверг автомобиль сбил людей в правительственном квартале в центре Киева, где проходит митинг за упрощение растаможки авто с иностранными номерами. В ходе видеотрансляции с места ДТП, которое вело агентство УНН, было видно, что в автомобиле находился депутат Рады, исполняющий обязанности главы парламентского комитета по вопросам регламента Пинзеник. Его вывели в сопровождении полиции.

"Ехали по улице Институтской, поворачивали на Шелковичную. Кто-то из митингующих узнал народных депутатов в автомобиле. Там было три народных депутата, кроме меня еще двое. Бросились на автомобиль, начали бить его ногами, руками, тяжелыми предметами. Разбили заднее стекло. Сижу на заднем сиденье автомобиля. У меня на стекле следы крови от кулаков. Окружены митингующими и полицией, которые требуют линчевать народных депутатов ", — цитирует Пинзеника агентство УНН.