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Депутат Рады Пинзеник подтвердил, что стал участником ДТП в Киеве
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Депутат Рады Пинзеник подтвердил, что стал участником ДТП в Киеве 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 12 июл — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от фракции «Народный фронт» Павел Пинзеник подтвердил, что стал участником ДТП в правительственном квартале в Киеве.
Ранее в четверг автомобиль сбил людей в правительственном квартале в центре Киева, где проходит митинг за упрощение растаможки авто с иностранными номерами. В ходе видеотрансляции с места ДТП, которое вело агентство УНН, было видно, что в автомобиле находился депутат Рады, исполняющий обязанности главы парламентского комитета по вопросам регламента Пинзеник. Его вывели в сопровождении полиции.
"Ехали по улице Институтской, поворачивали на Шелковичную. Кто-то из митингующих узнал народных депутатов в автомобиле. Там было три народных депутата, кроме меня еще двое. Бросились на автомобиль, начали бить его ногами, руками, тяжелыми предметами. Разбили заднее стекло. Сижу на заднем сиденье автомобиля. У меня на стекле следы крови от кулаков. Окружены митингующими и полицией, которые требуют линчевать народных депутатов ", — цитирует Пинзеника агентство УНН.
Позже Пинзеник в эфире телеканала «112 Украина» сообщил, что за рулем автомобиля был его помощник.
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