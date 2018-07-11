Ещё
Украина победила «Газпром». Но только в Facebook
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украина победила «Газпром». Правда, только в Facebook 

РИА Новости 11 июля 2018
Фото: РИА Новости
Украинские интернет-пользователи отомстили странице "Газпрома" в Facebook за наказанных ФИФА хорватских футболистов. Нет бы неделю газом на кухне не пользоваться. А у кого газонагревательная колонка — и не мыться. Вот это было бы круто.
Диванные войска Украины — в полной боевой готовности. Расчехлив минусометы, они набросились на врага, в качестве которого была выбрана страница "Газпрома" в Facebook. Тактика была беспроигрышной: интернет-воины ставили странице самую низкую оценку и сопровождали этот храбрый жест сообщениями "Слава Украине" и "Слава Хорватии". В итоге, как сообщают, на какое-то время рейтинг страницы упал с 5 до 1,5 баллов.
До этого таким же страшным и беспощадным образом уронили рейтинг страницы Международной федерации футбола. К мести за хорватского игрока, которого оштрафовали за ту самую "славу Украине", присоединился даже генпрокурор Юрий Луценко. Он тоже отметился в комментариях со "славой Украине", правда, оценку поставил не самую плохую — три звезды, за что и был осмеян: оставляет себе пространство для маневра.
А что, он же все-таки чиновник, должен быть осторожным даже когда присоединяется к абсурдному троллингу в интернете. В комментариях на странице "Газпрома" он пока не был замечен.
Почему именно аккаунт российской энергетической компании должен отвечать за действия хорватских футболистов и справедливое решение ФИФА — неизвестно. Может, тут заодно просто вспомнились все былые обиды. Считают, наверное, что теперь и суд с "Газпромом", считай, выигран, и долги никогда платить не придется, и газ как-то сам собой образуется и пойдет в Европу через Украину.
Это вообще-то работает не так. Но на Украине была заявлена именно гибридная война с Россией, значит, отпор, по их логике, они должны давать в соцсетях. Следуя этой тактике, можно напасть, например, на сайт Минобороны России. Так победят.
Последние новости
"Тема закрыта". Захарова прокомментировала слова генсека НАТО о Крыме "ФСБ по всей Украине". Порошенко пожаловался на Россию на саммите НАТО Водитель Audi проехал по Подмосковью со скоростью истребителя Су-15
Комментарии7
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС102
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом188
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии148
Путин нашел для Мутко новую работу72
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки40
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
01:01
В Москве стало легче дышать
Общество Новости Москвы
02:18
Трамп пошутил над речью Макрона
В мире Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение