На Украине предотвратили техногенную катастрофу

В СБУ заявили о предотвращении техногенной катастрофы, которая могла произойти из-за кибератаки на сетевое оборудование общества «Аульская хлоропереливная станция» в Днепропетровской области.
Об этом сообщается на странице СБУ в Facebook.
Отмечается, что «системы управления технологическими процессами и системы обнаружения признаков аварийных ситуаций предприятия» были поражены вирусом VPNFilter с территории России.
«Продолжение кибератаки могло привести к срыву технологических процессов и возможной аварии… В тесном взаимодействии с администрацией общества удалось предотвратить потенциальную техногенную катастрофу», — добавили в СБУ.
В декабре 2017 года в СБУ заявили о «российском следе» кибератак на правительственные инфосистемы Украины.