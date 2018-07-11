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На Украине предотвратили техногенную катастрофу
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В СБУ заявили о предотвращении техногенной катастрофы на Украине 

RT на русском 1 час назад
Фото: depositphotos.com
В СБУ заявили о предотвращении техногенной катастрофы, которая могла произойти из-за кибератаки на сетевое оборудование общества «Аульская хлоропереливная станция» в Днепропетровской области.
Об этом сообщается на странице СБУ в Facebook.
Отмечается, что «системы управления технологическими процессами и системы обнаружения признаков аварийных ситуаций предприятия» были поражены вирусом VPNFilter с территории России.
«Продолжение кибератаки могло привести к срыву технологических процессов и возможной аварии… В тесном взаимодействии с администрацией общества удалось предотвратить потенциальную техногенную катастрофу», — добавили в СБУ.
В декабре 2017 года в СБУ заявили о «российском следе» кибератак на правительственные инфосистемы Украины.
RT на русском: последние новости
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