На Украине предотвратили техногенную катастрофу

В СБУ заявили о предотвращении техногенной катастрофы на Украине

СБУ заявили о предотвращении техногенной катастрофы, которая могла произойти из-за кибератаки на сетевое оборудование общества «Аульская хлоропереливная станция» в Днепропетровской области. Об этом сообщается на странице СБУ в Facebook Отмечается, что «системы управления технологическими процессами и системы обнаружения признаков аварийных ситуаций предприятия» были поражены вирусом VPNFilter с территории России «Продолжение кибератаки могло привести к срыву технологических процессов и возможной аварии… В тесном взаимодействии с администрацией общества удалось предотвратить потенциальную техногенную катастрофу», — добавили в СБУ. В декабре 2017 года в СБУ заявили о «российском следе» кибератак на правительственные инфосистемы Украины